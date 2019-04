Saúde e Educação se unem

As secretarias de saúde e de educação de Florestópolis se uniram para lançar o Programa Saúde na Escola (PSE). O programa visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria na qualidade de vida da população e tem como objetivo, contribuir para a formação integral dos estudantes, através de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

O programa foi lançado no início do ano letivo, na segunda semana de fevereiro e vai procurar enfrentar as vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento das crianças e jovens da rede pública de ensino.

Os agentes de endemias realizaram uma palestra para os alunos do 4º e 5º ano das escolas Nilson Ribas e Vitória Régia, orientando sobre os cuidados com a Dengue, além de abordar a importância da coleta seletiva, visando contribuir com a reciclagem dos resíduos sólidos gerados pela comunidade.

A Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente também se juntaram ao programa, aumentando ainda mais a divulgação e participação da comunidade nas ações institucionais.

