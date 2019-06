Semana do Meio Ambiente é comemorada com palestra e soltura de alevinos

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Cecilia Meireles e do 6º ano da Escola Estadual Marechal Castelo Branco participaram no dia 06 de junho, das homenagens do município de Primeiro de Maio a comemoração da Semana do Meio Ambiente.

Em parceria com a CTG – grupo que administra a Usina e a Represa de Capivara – os alunos receberam uma palestra, no anfiteatro da Escola Cecilia Meireles, sobre os valores da água e preservação do meio ambiente. Logo após, todos foram a Paranatur, onde participaram da soltura de 15 mil alevinos de peixes nativos da região.

A prefeita Bruna Casanova esteve presente nas atividades, juntamente com o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Nivaldo Ribeiro de Amorim e a Secretária de Educação, Vera Paschoalino Stivanelli.

“O poder público tem que sensibilizar a comunidade sobre os cuidados com o meio ambiente, através de atividades e boas práticas. Nada melhor do que ensinar nossas crianças a fazer isso” disse a prefeita Bruna Casanova.

