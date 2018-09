Semente do Saber recebe curso de Qualificação Profissional

As Secretarias de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação de Alvorada do Sul, levaram melhorias para a Escola Municipal Semente do Saber, implantando um curso de Qualificação Profissional.

Alvorada do Sul é uma das 40 cidades do Paraná que estão participando do Curso de Qualificação Profissional, através do Programa Família Paranaense. O município é o único selecionado entre os 19 atendidos pela Regional de Londrina.

As aulas tiveram início em 17 de maio e, até o momento, já foram finalizados os cursos de Formação Cidadã, Reparador e Ladrilheiro, levando vários benefícios aos alunos e a comunidade, como o conhecimento adquirido através da prática nos reparos e na troca de pisos de quatro salas de aulas da Escola Semente do Saber.

Em reunião do Comitê local e municipal, ficou definido que a Escola Semente do Saber seria o local a ser contemplado, pois as aulas práticas oportunizariam reparos neste espaço, onde muitos participantes estudaram ou tem filhos que lá estudam.

A qualificação profissional ofertada através do Família Paranaense trouxe a participação do público masculino nas ações ofertadas pelo Cras, promovendo a inclusão e a participação social de todos, uma vez que a maior parte do público atendido pela Assistência Social é feminino e infantil.

No mês de agosto, uma nova turma iniciou o curso de Gesseiro e, em setembro, será realizado o curso de pintor.