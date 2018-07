Sertanópolis recebeu cerca de 1 milhão em máquinas e equipamentos novos

Nos últimos dias, o município de Sertanópolis recebeu vários veículos, máquinas e equipamentos que vão auxiliar na melhoria da qualidade dos serviços municipais. Entre os itens recebidos destaca-se uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 450 mil, viabilizado através de uma emenda pessoal do Deputado Estadual Alexandre Curi. A máquina, da marca Doosan, possui capacidade para 20 toneladas de operação e giro de 360º sobre o eixo. É equipada com esteiras e cabine totalmente automatizada. Outro equipamento adquirido através de emenda do Deputado Curi foi a aquisição de uma máquina de pintura, que inclusive já está trabalhando no Residencial Hoffmann, fazendo a sinalização horizontal do bairro. A máquina de pintura custou cerca de R$ 125 mil. É um triciclo para pintura horizontal e pode ser usada tanto com tinta de sinalização quanto com cal.

Outra conquista foi a aquisição de um trator, indicado pelo Deputado Federal Leopoldo Meyer, no valor de R$ 92.700, O município ainda adquiriu, com recursos próprios, um caminhão cavalo mecânico Mercedes Benz para ser usado com a carreta prancha que havia sido adquirida no começo do ano. Esses dois equipamentos serão utilizados no transporte da escavadeira hidráulica, do pátio do Almoxarifado até o local onde será feito o serviço, uma vez que, devido ao tamanho e a esteira, a máquina não pode circular no perímetro urbano. A prancha, além de possuir capacidade para transportar a escavadeira, servirá também para transportar o rolo compressor. O caminhão teve um custo aproximado de R$ 260 mil.

Outro caminhão, desta vez um basculante, deve chegar nos próximos dias e foi uma indicação do Deputado Estadual Reinhold Stephanes Júnior.

O Prefeito Tide não esconde a satisfação em receber os novos equipamentos. Segundo ele, “para fazer um bom serviço, a Prefeitura tem que ter equipamentos. Veja o caso da escavadeira. Não é qualquer município que tem um equipamento desses. Vai servir para cortar cascalho, para o trabalho pesado, onde as retroescavadeiras pequenas demoram muito para fazer e as vezes nem conseguem. Outro destaque é para a máquina de pintura. Depois que fizemos o recape do asfalto, foi preciso pintar as faixas de pedestres, os locais de estacionamento. Era preciso ter uma máquina dessas, que antes a gente alugava. Sertanópolis não para. Nosso objetivo é fazer cada vez mais e o melhor para nossa cidade”, concluiu.