Sicoob Ouro Verde é reconhecido entre as melhores empresas com práticas de saúde corporativa

O Sicoob Ouro Verde, de Londrina, foi reconhecido pelo instituto Great Place To Work (GPTW) como uma das dez melhores empresas do Brasil com práticas de saúde corporativa. A premiação ocorreu no dia 11 de junho, em São Paulo.

O ranking do Instituto Great Place to Work (GPTW) é aguardado todos os anos pelas empresas que se dedicam para ter excelentes ambientes de trabalho. Para receber o prêmio da categoria Gestão de Saúde, a empresa precisa ter, no mínimo, 100 funcionários no Brasil e ter sido premiada pelo GPTW na lista Nacional 2018. Em 2018, o Sicoob Ouro Verde recebeu a nomeação pelo terceiro ano consecutivo.

De acordo com o diretor executivo do Sicoob Ouro Verde, Emerson Ferrari, para estimular a saúde dos colaboradores, a cooperativa adota práticas como ginástica laboral, programa de nutrição, grupo de corrida, vacinação e tem até uma mascote pet, uma cadelinha da raça Golden Retriever chamada Mel.

“Para nossa satisfação, estamos entre as dez melhores empresas do Brasil com a valorização das pessoas no quesito saúde. Isso é motivo de muito orgulho para nós e satisfação por levar mais um prêmio para a nossa cooperativa. Não poderia deixar de parabenizar todos os nossos colaboradores, conselheiros e associados por mais essa conquista”, destaca Ferrari.