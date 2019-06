Sicoob Ouro Verde reinaugura agência em Londrina

Na próxima segunda-feira, dia 1º de julho, o Sicoob Ouro Verde reinaugura uma de suas agências em Londrina. O ponto de atendimento localizado na Av. Saul Elkind mudou para um novo endereço, que tem pelo menos duas vezes a área do imóvel anterior e está em uma localização de fácil acesso.

O gerente Eugenio Chinellato, conta que a expectativa da equipe da agência com a reinauguração é grande. “Vamos oferecer a nossos cooperados um ambiente moderno e confortável, com mais comodidade e um estacionamento exclusivo. Com certeza faremos bom negócios no novo espaço”, conta.

O novo endereço da agência do Sicoob Ouro Verde é Av. Saul Elkind, 2970.