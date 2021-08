Sicredi registra emissão de 6 milhões de cartões

Cerca de 50% dos cartões emitidos estão aptos a pagamentos por aproximação

Em junho, o Sicredi, instituição financeira cooperativa, atingiu à marca de 6 milhões de cartões emitidos, sendo que cerca de 50% deste total já possuem a tecnologia NFC – Near Field Communication, que permite pagamentos por aproximação.

Com presença em 24 estados e no Distrito Federal, o resultado é fruto do trabalho realizado pelas 108 cooperativas de crédito que compõem a instituição em mais de 1,5 mil municípios, de prover serviços financeiros sempre alinhados com as necessidades dos seus associados.

A marca também se reflete no reconhecimento do Sicredi na mais nova edição do “Relatório de Monitoração do Mercado de Cartões”, divulgado pela Cardmonitor, empresa de análises e projeções do segmento e que contempla resultados do primeiro trimestre de 2021. De acordo com o estudo, que tem como base informações divulgadas pelas próprias companhias do ramo em seus balanços ou outros instrumentos de prestação de contas, a instituição financeira cooperativa continuou com ampla expansão no negócio de cartões de crédito, com crescimento anual de 34,5% no faturamento em relação ao mesmo período de 2020.

RECORTE REGIONAL

Já na Sicredi União PR/SP, uma das maiores cooperativas de crédito do País e a maior do sistema Sicredi, com atuação nas regiões Norte e Noroeste do Paraná e Centro e Centro Leste de São Paulo, até junho de 2021, havia chegado à marca de 335.606 de cartões emitidos.

Com 111 agências, presentes em 80 municípios espalhadas pelos dois estados, esse número de emissões totalizou o volume transacionado de R$ 1.079.489.145 (Visa + Master).

HISTÓRICO E VANTAGENS

O Sicredi deu início ao negócio de emissão de cartões em 2001 e, ao longo dos quase 20 anos de atuação, a instituição tem disponibilizado aos seus associados um portfólio completo de soluções, tanto para pessoa física quanto jurídica. Além disso, vem investindo em canais digitais, buscando a melhor experiência e conveniência para seus associados. Em seus programas de recompensas, possibilita resgates via Latam Pass, TudoAzul, Smiles e em uma plataforma própria, com opções de produtos, serviços, viagens e Cashback em fatura.