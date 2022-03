Sicredi registra novo recorde no índice de satisfação dos associados

Instituição financeira cooperativa encerrou 2021 com índice de favorabilidade de 74,79%, um crescimento de dois pontos percentuais na comparação com o resultado de 2020

Com foco em manter um relacionamento próximo e consultivo com seus mais de 5,5 milhões de associados, o Sicredi tem sido cada vez mais bem avaliado no indicador NPS (Net Promoter Score), que traz avaliações sobre diversas esferas de atendimento. A pesquisa de satisfação sobre o NPS Relacional, com base na opinião dos próprios associados, mostra que a instituição financeira cooperativa encerrou 2021 com índice de aprovação de 74,79%, um crescimento de dois pontos percentuais na comparação com o resultado de 2020. Esse é o melhor resultado desde o início de utilização da metodologia pela instituição em 2011.

O índice é resultado de mais de 173 mil entrevistas – volume 20% maior do que no ano anterior –, realizadas com associados dos segmentos pessoa física, jurídica e agro. Entre os destaques, o fator “atendimento” surge como principal motivador para a recomendação da marca, com notas 9 e 10, enquanto o segundo lugar destaca a satisfação com o acesso aos canais físicos, digitais e serviços de atendimento.

Ainda com base na pesquisa, o segmento que apresentou maior satisfação foi o de associados pessoa física, com NPS de 76,85%, embora todos os demais tenham registrado avaliação positiva. O Agronegócio, por exemplo, aumentou mais de 3 pontos percentuais em comparação com 2020, alcançando o resultado 71,67%. Já o NPS Transacional, que mede a experiência do associado em pontos específicos de relacionamento, como a abertura de conta corrente, fechou 2021 em zona de excelência, com índice de 85,73%.

“O crescimento em nosso NPS é reflexo de como empregamos o nosso propósito de gerar prosperidade às comunidades por meio da nossa atuação. Em cada uma das nossas mais de duas mil agências há um interesse genuíno em colaborar com o crescimento dos associados, potencializado por uma atuação próxima, feita por profissionais que conhecem a realidade das pessoas daquela comunidade e têm verdadeiramente o objetivo de colaborar com o seu desenvolvimento”, contextualiza o diretor executivo de Produtos e Negócios do Sicredi, Odair Dalagasperina.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

