Sicredi União PR/SP atinge a marca de R$ 4 bi em crédito total

A cooperativa de crédito Sicredi União PR/SP acaba de atingir uma marca bastante significativa em sua trajetória: R$ 4 bilhões em crédito total fornecido a seus associados. Desse total, R$ 2 bilhões foram direcionados ao setor comercial.

O presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira, destaca que os valores são importantes demais para a cooperativa. “É um marco que merece ser comemorado porque mostra que somos realmente uma das grandes forças do cooperativismo nacional e que continuamos apoiando os nossos associados, independente da classificação deles”.

Embora seja uma carteira relevante, o superintendente de Negócios da cooperativa, David Conchon, salienta que o marco é para ser comemorado não apenas pelo volume de crédito, mas para quem os valores são concedidos.

“A grande maioria é de pequenos e médios empresários, de agricultores familiares, pessoas que passaram por dificuldade durante a pandemia e que encontraram na cooperativa um porto seguro,”, comenta ele, acrescentando que os números mostram o quanto a cooperativa foi relevante para a comunidade, o quanto tem apoiado a indústria, o comércio, a produção agrícola. “Isso nos faz sentir parte dessa recuperação que vemos nesse período que estamos chamando de quase pós-pandemia”, observa.

Os recursos ofertados são provenientes da própria cooperativa e também dos programas federais. O diretor-executivo Rogério Machado informa que houve muita procura pelo Pronampe (​linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), entre outros. “Foram programas muito importantes, principalmente, no período de pandemia”, comentou.