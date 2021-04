Sicredi União PR/SP desenvolve programa para incentivar voluntariado

Diante do convite da Sicredi União PR/SP, 248 colaboradores participam de um programa de voluntariado para engajamento em iniciativas da própria cooperativa e da comunidade. O primeiro encontro, das cinco formações previstas, foi realizado na sexta-feira (dia 9), ministrado por uma consultoria especializada em humanizar culturas, integrando propósitos e resultados.

Com o nome Você Pode, o programa prevê capacitações, engajamento e conexão dos colaboradores a causas sociais. Assim, eles estarão aptos a dedicar parte do tempo a iniciativas voltadas para crianças, jovens, mulheres, idosos, empreendedores e outros públicos com as quais têm afinidade ou interesse. São seis eixos temáticos: educação cooperativa e cidadã; educação financeira; apoio ao terceiro setor; empreendedorismo e inovação; inclusão e diversidade; combate à fome.

Os colaboradores poderão ser voluntários em iniciativas da própria cooperativa ou da comunidade. Quem optar pelas ações junto à Sicredi União PR/SP já vai poder exercer o voluntariado a partir da segunda quinzena do mês, por meio do projeto de educação financeira Na Ponta do Lápis. Também há outras iniciativas como o Dia do Cooperativismo (com ações variadas para a comunidade) e de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal para entidades.

Quem optar pelo voluntáriado em ações da comunidade receberá o apoio da cooperativa por meio da articulação de conexões e junto a mais de 500 entidades parceiras.

Dos 248 colaboradores que participarão do programa, 155 nunca tinham sido voluntários. Eles responderam a um questionário sobre as causas com as quais têm afinidade, sendo que um terço manifestou interesse em iniciativas de combate à fome e 22% querem contribuir com educação financeira.

Entre esses voluntários está Gabriella Assueiro Timoteo, hoje Caixa da cooperativa na agência Duque, em Londrina. Até então, ela não havia participado de trabalhos voluntários, mas a formação está inspirando-a a trabalhar com pessoas em situação de rua e também com animais abandonados.

“Acredito que todo mundo devia ser voluntário em alguma coisa. Praticar a empatia e o amor ao próximo é uma coisa que deve ser feita diariamente por todos nós. O mundo seria um lugar melhor se todos se importassem uns com os outros”, comenta ela.

Inicialmente o programa é voltado para os colaboradores, mas está prevista a ampliação das formações para familiares dos colaboradores, associados outras empresas e instituições.

No ano passado, 270 colaboradores se envolveram em 260 ações, em 88 cidades, somando 850 horas de trabalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação.