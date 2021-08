Sicredi União PR/SP disponibiliza R$ 500 milhões em linhas de investimento

Os produtores rurais associados à Sicredi União PR/SP têm acesso a R$ 500 milhões por meio de linhas de investimento. Do total, R$200 milhões estarão disponíveis em nove linhas em parceria com o BNDES. São recursos para a agricultura familiar, médios e grandes produtores para a aquisição de maquinários e equipamentos, investimento em irrigação, modernização da frota, agricultura de baixo carbono, construção e modernização de infraestrutura, entre outros investimentos.

A taxa de juros parte de 3% ao ano, no caso de Pronaf, e a carência varia de 3 a 14 meses, no caso da linha Moderfrota. O limite de financiamento depende da finalidade e do faturamento da propriedade. No caso do Moderfrota é possível financiar 85% do trator, colheitadeira, equipamento ou máquina agrícola.

Tradicionalmente os recursos do BNDES se esgotam nos quatro primeiros meses do Plano Safra, por isso, é importante antecipar a proposta de crédito, garantindo as melhores taxas e prazo.

Além da parceria com o BNDES, a Sicredi União PR/SP oferece outras linhas. A expectativa é liberar R$ 1,5 bilhão neste ano-safra, entre custeio e investimento. O número supera em R$ 200 milhões o volume liberado na safra 2020/2021, com R$ 1,34 bilhão em crédito. “Nossa cooperativa registrou crescimento de 39% na carteira de custeio e de 35% na carteira de investimento de longo prazo”, aponta o gerente de desenvolvimento agro, Vitor Pasquini. São mais de 15 mil famílias de agricultores atendidas, sendo que 70% são pronafianos, pequenos produtores que nem sempre são atendidos por instituições financeiras.

A Sicredi União PR/SP é a maior cooperativa do Sistema Sicredi, que é a instituição financeira privada que mais libera recursos para o crédito rural com a previsão de liberação de crédito rural na safra 2021/2022 de R$ 38 bilhões.

APP

Num trabalho contínuo de desburocratizar o acesso ao crédito, a cooperativa oferece a CPR Financeira, em que com o croqui da área e um orçamento simplificado, ambos elaborados com a ajuda de um especialista em agronegócio de uma das agências, o associado tem acesso ao crédito rural. Outras facilidades são as renovações simplificadas, os limites de crédito pré-aprovado com volume superior a R$ 4,5 bilhões e o aplicativo Sicredi Parceiro Rural, que possibilita criar e acompanhar propostas de crédito para custeio e investimento, anexar documentos e manter contato com o gerente de contas. O app está disponível para download nos sistemas Android e iOS. Depois de baixar o ‘Sicredi Parceiro Rural’, é preciso solicitar uma senha de acesso na agência.

Todas as agências da Sicredi União PR/SP contam com especialistas em agronegócio, para entender as necessidades dos associados e oferecer a melhor solução financeira.