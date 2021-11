Sicredi União PR/SP é a segunda melhor empresa paranaense para trabalhar, diz GPTW

A Sicredi União PR/SP é a segunda melhor empresa do Paraná para trabalhar na categoria de grande porte. Quem atesta é o Great Place to Work (GPTW), que divulgou o ranking na última quinta-feira, em parceria com a Gazeta do Povo e ABRH-PR. Esta é a 12ª edição, que premiou cem empresas, sendo 15 pequenas, 65 médias e 20 grandes – quase 300 companhias concorreram.

O ranking é um reconhecimento às empresas que são referência em ambiente de trabalho. Para isso, é preciso obter no mínimo 70% de respostas positivas dos colaboradores sobre ser um ótimo ambiente de trabalho – o certificado tem validade de um ano.

A conquista vem depois que a cooperativa de crédito foi eleita, recentemente, também pelo GPTW, como uma das 150 melhores empresas brasileiras para trabalhar e a segunda melhor entre instituições financeiras, na categoria ‘cooperativas de crédito de grande porte’ em todo o Brasil. São chancelas importantes da política de valorização dos mais de 1,2 mil colaboradores.

Entre os diferenciais, os funcionários são associados à cooperativa e, por isso, participam dos resultados e decisões. Mas não é só, há uma ampla política de desenvolvimento de carreira, o que inclui a participação na Escola de Talentos para colaboradores que antecede a cargos de liderança, e a Academia de Liderança, voltada a mais de 100 líderes. Só em 2020 foram mais de 77 mil horas de treinamento.

Outro projeto importante é o Eu coopero com a inclusão, que contrata, com registro em carteira, alunos da Apae de três cidades e colaboradores com deficiência que trabalham nas agências. A Sicredi União PR/SP oferece também projetos para futuros papais, redes sociais internas para promover a interação, programas que incentivam o voluntariado, ações sociais e iniciativas sustentáveis.

“É um orgulho ser a segunda melhor empresa paranaense para trabalhar. Temos comprometimento com o desenvolvimento dos colaboradores, associados e a comunidade, e esse selo é resultado dessas nossas iniciativas. Toda a equipe está celebrando, ainda mais porque foi a primeira vez que participamos do ranking”, destaca o presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira.

O GPTW está presente em 90 países, sendo que no Brasil a primeira lista de melhores empresas foi em 1997.