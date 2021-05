Sicredi União PR/SP incentiva energia renovável e gera economia de R$ 1,5 milhão

Num ciclo que envolve taxa de juros acessível, investimento em energia renovável, repasses para um programa de educação de crianças e incentivo ao comércio local, a Sicredi União PR/SP desenvolve o programa Energia da União. E os resultados têm sido surpreendentes, com a economia mensal de R$ 1,5 milhão em energia elétrica, por meio da geração de 1,86 milhão de kWh/mês de geração de energia limpa por mês.

Isso é possível porque a cooperativa financiou mais de 1,6 mil projetos de energia solar, totalizando a instalação de 51.790 módulos. O programa contribui com quatro das 17 metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), e é um alento no Dia Mundial da Energia, celebrado em 29 de maio para a conscientização sobre o uso da energia entre empresas e consumidores.

Quem adotou o sistema conta que vale a pena. É o caso do empresário Adalberto Enumo, de Paiçandu. Para reduzir custos, há pouco mais de um ano ele contratou a instalação de 144 módulos solares no Comércio de Frios Ivaí. “Pagava um valor muito alto de energia elétrica. Considero que o sistema solar foi um investimento”, diz. O empresário recorreu a um empréstimo de R$ 180 mil, por meio de um processo rápido e fácil. “Em menos de uma semana o dinheiro estava na conta, foi ótimo. Se não fosse esse sistema, pagaria R$ 2 mil a R$ 3 mil a mais por mês na conta de energia elétrica. Como as parcelas são fixas, o valor do financiamento é o mesmo de um ano atrás”, comemora.

Desde setembro do ano passado, quando o programa foi lançado, a Sicredi União PR/SP concedeu mais de R$ 21,6 milhões em crédito para a instalação de sistemas de energia renovável. Para incentivar pessoas físicas e jurídicas a investir em sustentabilidade, a cooperativa oferece taxa de juros a partir de 0,49% mais CDI ou 0,85% ao mês, com pagamento em até 60 meses, mas para usufruir da taxa diferenciada é preciso adquirir o sistema de empresas locais. São mais de 200 fornecedores credenciados na cooperativa.

Entre essas empresas está a MZ Engenharia, de Moizes Junior. Ele conta que o sistema fotovoltaico possibilita economizar até 95% na conta de energia elétrica. Já a parceria com a Sicredi União PR/SP trouxe uma demanda nova de clientes. “São tantos projetos que fiz por meio da parceria com a cooperativa que não sei enumerar”, relata ele, que elogia o incentivo ao comércio local.

Em contrapartida, os fornecedores destinam um percentual de cada projeto ao programa A União Faz a Vida, que atende 56 mil crianças e adolescentes de 74 municípios. Com isso, o programa educacional que disponibiliza uma metodologia para incentivar o protagonismo na aprendizagem já recebeu mais de R$ 300 mil.

Para ter acesso aos recursos, é preciso ser associado e procurar uma das 110 agências da cooperativa.