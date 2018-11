Sindicato Rural de Sertanópolis realiza mais dois cursos

Entre os dias 08 e 10 de outubro, o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis, em parceria com o Senar/PR e o Moinho Globo, realizou o curso de Brigada de Incêndio.

O curso levou aos funcionários do Moinho Globo, noções de como atuar na formação de uma brigada de incêndio para prevenir e combater o princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

O curso foi ministrado por Marcelo Silveira dos Santos, instrutor do Senar e teve 13 alunos inscritos, com carga horária de 24 horas. O curso ainda mostrou a correta utilização dos EPIs para incêndio, como hidrantes e extintores, com aulas práticas e teóricas.

Nos dias 18 e 19 de outubro, também em parceria com o Senar e o Moinho Globo, foi realizado o curso NR 35 – Trabalho em Altura. Ministrado por Guilherme Borota de Campos. O curso teve como objetivo empregar técnicas de trabalho em altura em agroindústrias (silos, elevadores, etc).

Foram inscritos 9 alunos, com 16 horas de carga horária. Esse curso é obrigatório para funcionários de agroindústria, visando a manutenção de equipamentos e o trabalho em altura, com total segurança.