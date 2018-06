Sindicato Rural de Sertanópolis realiza quase uma dezena de cursos

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis praticamente bateu um recorde no último mês. Ao todo, foram realizados nove cursos em áreas distintas, atingindo mais de uma centena de alunos beneficiados.

Entre os dias 14 de maio a 09 de julho, estará sendo realizado o curso Kaisen 5S, em parceria com o Senar-PR e ministrado para um grupo de funcionários da empresa Pedro Favoreto Filho. Kaisen é uma palavra de origem japonesa que significa mudança para melhor, usada para transmitir a noção de melhoria contínua na vida em geral, seja ela pessoal, familiar, social ou no trabalho. No contexto empresarial, o kaisen é uma metodologia que permite baixar custos e melhorar a produtividade.

Foram inscritos 16 alunos e o curso terá carga horária de 312 horas. Com o curso, os alunos irão ter noções de senso de utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina.

Nos dias 22 e 23 de maio, para funcionários do Moinho Globo, foi realizado o curso NR 33 – Espaço Confinado. O curso visa atualizar o trabalhador de industrias graneleiras e armazenadoras, para entrar em um espaço confinado (espaço de risco) e realizar atividades como limpeza, manutenção, testes, consertos e resgates com segurança. Foram inscritos 10 alunos de um máximo de 10 inscrições permitidas pelo Senar, com carga horária de 16 horas.

Nos dias 24 e 25 de maio, foi realizado o curso de Primeiros Socorros para funcionários da empresa LCA Alimentos. O curso tem como objetivo capacitar o aluno participantes para iniciar procedimentos de socorro emergencial em caso de necessidade. Foram inscritos 10 alunos, com carga horária de 16 horas.

Nos dias 28 e 29 de maio, em parceria com a empresa Pedro Favoreto Filho, foi realizado o curso de Fertilidade do solo. O objetivo do curso é capacitar o funcionário para conhecer a fertilidade e as práticas de adubação necessárias para o cultivo do solo. Foram inscritos o número máximo de alunos permitido pelo Senar, que é de 15 alunos. A carga horária é de 16 horas.

Entre os dias 11 a 15 de junho, foi realizado o curso de Armazenista, aberto a todos os interessados, em parceria com o Senar/PR. O curso visa executar com desempenho, qualidade e segurança os conhecimentos necessários para o correto armazenamento e a conservação de grãos. Foram inscritos 9 alunos e o curso teve 40 horas de carga horária.

Nos dias 11 e 12 de junho foi realizado o curso de Primeiros Socorros, em parceria com a Apae de Sertanópolis. O curso tinha como objetivo preparar os participantes, no caso, funcionários e professores da Apae, para iniciar os procedimentos de socorro emergencial, em caso de necessidade. Foram inscritos 11 alunos e o curso teve 16 horas de carga horária.

Entre os dias 13 a 15 de junho, foi a vez dos funcionários do Moinho Globo participarem do curso de Brigada de Incêndio. A formação da brigada de incêndio em uma grande empresa é necessário para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros. Foram inscritos 15 alunos, que tiveram 24 horas de carga horária.

Entre os dias 19 a 22 de junho, foi realizado o curso de Classificação de grãos (soja, milho, trigo e feijão), em parceria com o Senar/PR. O curso buscou preparar o profissional trabalhador em indústrias armazenadoras de grãos, para executar o trabalho com destreza, na classificação de grãos de milho, soja, feijão e trigo, visando um maior rendimento agrícola. Foram inscritos o número máximo de alunos permitidos (15 alunos), que tiveram 32 horas de carga horária.

Entre os dias 25 a 30 de junho, acontece o curso de Manejo e Conservação do Solo, voltado para funcionários da empresa Pedro Favoreto Filho, em parceria com o Senar/PR. O curso visa preparar o funcionário para o correto manejo e a conservação do solo agrícola da propriedade rural, visando melhorar a produtividade e a manutenção da matéria orgânica. Foram inscritos 12 alunos, que terão 48 horas de carga horária.