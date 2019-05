Sindicato Rural finaliza dois novos cursos

O Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis realizou, no mês de maio, mais dois cursos de capacitação para trabalhadores e empresários do agronegócio. Entre os dias 13 e 14 de maio, foi realizado, em parceria com o Senar-PR e a empresa Moinho Globo, o curso de Comunicação e Técnica de Apresentação.

O curso tinha como objetivo desenvolver aspectos pessoais por meio de técnicas e métodos que resultassem na habilidade de falar em público com segurança, clareza, fluência e objetividade. Foram inscritos 15 alunos (número máximo permitido pelo Senar), com carga horária de 16 horas. O curso foi ministrado por Carmen Mercedes Benedett, de Londrina.

Entre os dias 13 a 17 de maio, foi a vez da realização do curso de Operação e Manutenção de Colhedora Axial, NR 31.12. Este curso é um dos mais solicitados na base do Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis. Com objetivo de realizar a operação, manutenção e regulagem de colhedoras de grãos axiais com total segurança, o curso teve carga horária de 40 horas e frequência de 09 alunos, número máximo permitido pelo Senar. A instrutora foi Silvana de Fátima Ribeiro Olzewski, de Ponta Grossa.

Se você também deseja melhorar seus conhecimentos ou aprender uma nova profissão, procure o Sindicato Rural Patronal de Sertanópolis e fale com a mobilizadora do Senar, Elaine Reis. O Sindicato fica na Rua Souza Naves, 348, com telefone 3232-1748.

