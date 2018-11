Torneio regional de futsal feminino movimenta Bela Vista do Paraíso

A Divisão de Esportes de Bela Vista do Paraíso realizou no dia 14 de outubro, o Torneio Regional de Futsal Feminino. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes formiguinha e fez parte do calendário de comemorações pelos 71 anos de emancipação do município.

Várias atletas de Bela Vista e cidades vizinhas puderam participar da competição. A equipe de Primeiro de Maio conquistou o 3° lugar, enquanto o 2° lugar ficou com a equipe Maravilhas F.C, da cidade de Sertanópolis. A grande Campeã foi a equipe União E.C (A), de Bela Vista do Paraíso, que recebeu das mãos do prefeito Edson Vieira Brene o troféu de 1° lugar.

A artilheira da competição foi Angélica Spolador, da equipe Maravilhas F.C, com 17 gols marcados. Já o troféu de goleira menos vazada ficou com Chaya Martins, atleta do União E.C (A), que sofreu apenas 6 gols em toda competição.