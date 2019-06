Vencedores de concurso de redação e desenho promovido pelo Moinho Globo divertem-se no Resort Aguativa

Foi um dia pra lá de especial. No feriado de 06 de junho, aniversário de Sertanópolis, os alunos vencedores do concurso de redação e desenho “O Moinho Globo e a Minha Cidade” desfrutaram da premiação que incluiu um dia de passeio no Resort Aguativa, em Cornélio Procópio.

O concurso foi realizado no decorrer dos meses de março e abril para comemorar o aniversário de 65 anos do Moinho Globo e premiou seis alunos de escolas de Sertanópolis. Cada estudante pode levar ao passeio um dos pais ou um responsável como acompanhante. As professoras dos autores dos trabalhos finalistas também foram convidadas a participar, além das coordenadoras do Instituto Eulália Zanin, responsáveis pela organização do concurso, e funcionárias da Apac. No total, foram 23 pessoas e o Moinho Globo contratou um ônibus especialmente para o traslado Sertanópolis/Aguativa/Sertanópolis.

Os vencedores na categoria desenho – destinada aos alunos do 2º e 3º anos – foram: Valentina Costa Hoffmann, do 3º ano do Colégio Construindo o Saber (1ª colocação); Emanuelli Cristina Almeida Ribeiro, do 3º ano da Escola Benedito Biasi Zanin (2ª colocação) e Jamile Cristina da Silva, do 2º ano da Escola Santo Tomás de Aquino (3º lugar).

Na categoria redação, para estudantes do 4º e 5º anos, os premiados foram: Gustavo Franco Andreolli, do 5º ano da Escola Maria Gomes Teixeira; Maria Vitória Aparecida da Silva , do 5º ano da Escola Santo Tomás de Aquino (2ª colocação) e Otávio Pissinati Trentini, do 5º ano do Colégio Construindo o Saber ( 3º lugar).