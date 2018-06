Vereadores abrem CPI em Prado Ferreira

A Câmara de Vereadores de Prado Ferreira abriu uma Comissão Especial de Inquérito para investigar possíveis desvios de conduta realizada no âmbito do Samae – Serviço Municipal de Água e Esgotos, que teria sido ocasionados pelo Diretor da autarquia, Sérgio Diva Barbosa.

Os vereadores pretendem investigar possíveis concessões de diárias de forma irregular em favor do diretor e alguns funcionários, que teria causado prejuízo ao erário público. A comissão de investigação também pretende verificar a ausência de atualidade e a falta de respeito ao princípio da modicidade das tarifas de água, em uso pela Autarquia.

O pedido de abertura da Comissão Processante foi assinado por todos os vereadores, o que, por si só, já representa uma grande possibilidade de ter ocorrido a fraude nas diárias. A Promotora de Porecatu, Larissa Batista Vasconcelos também está investigando a denúncia, levantada através do cruzamento de dados constantes no Portal da Transparência do município. O Ministério Público abriu um inquérito civil para investigar o caso.

Existe também a suspeita de possíveis irregularidades no abastecimento do veículo utilizado pelo Samae, de placas MRO 7812. Foram solicitadas todas as notas, empenhos, transferências bancárias e relatórios dos últimos cinco anos que envolvam a concessão de diárias ao diretor Sérgio Barbosa e funcionários da autarquia.

A Comissão Especial de Inquérito tem prazo de 120 dias para apresentar um parecer, podendo ser prorrogada por mais 120 dias. Fazem parte da CEI os vereadores Álvaro Gonçalves da Rocha (presidente), Claudionor Carrasco (membro) e Milton Vilas Boas Júnior (relator).

Na foto ao lado, o Diretor do Samae de Prado Ferreira, Sérgio Barbosa e esposa, em evento social (foto de rede social). Suspeita de diárias irregulares está sendo investigada