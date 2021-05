Websérie da Sicredi União PR/SP discutirá Plano Safra e gestão das propriedades rurais

Pelo segundo ano consecutivo, a Sicredi União PR/SP realizará websérie para discutir o Plano Safra e ajudar os produtores rurais na gestão de seus negócios. Serão seis episódios com especialistas do agronegócio e lideranças do setor em encontros ao vivo e transmitidos pelo canal da cooperativa no Youtube. Com início em 1 de junho, os encontros serão sempre às 16 horas e terão a apresentação do jornalista Sérgio Mendes.

O primeiro episódio discutirá como o cooperativismo ajuda a transformar o agronegócio e terá as participações dos dirigentes de grandes cooperativas: Wellington Ferreira (Sicredi União PR/SP), Luiz Lourenço (Cocamar), Jorge Hashimoto (Integrada Cooperativa Agroindustrial), Lucas Ranzani (Cooperbatata) e Arnaldo Bortoletto (Coplacana).

Depois, sempre às terças-feiras até 6 de julho, serão discutidos: ‘Cooperativismo e inovação, desenvolvendo a agricultura sustentável’, ‘Expectativas do Plano Safra 2021/2022’, ‘Gestão da propriedade e sucessão familiar’, ‘Tendências do agro’ e ‘Agricultura familiar’.

Para incentivar a participação na websérie ‘Prosa com o produtor’, as agências da Sicredi União PR/SP das regionais Maringá, norte do Paraná, noroeste do Paraná, centro paulista e centro-leste paulista enviarão links para todos os associados do setor participarem.

Tradicionalmente lançado em junho, com vigência a partir de julho, o Plano Safra permite custear todas as atividades do ciclo, do plantio à colheita, para agricultura familiar, produtores de médio porte e grande porte, com subsídio do governo federal. Também há subvenção ao prêmio do seguro rural. O Plano Safra 2021/2022 ainda está em negociação com a área econômica do governo, mas o Ministério da Agricultura adiantou que a prioridade continuará sendo os pequenos e médios produtores rurais e que deve ter incentivo para a produção de milho. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou recentemente R$ 15 bilhões do Tesouro Nacional para a equalização de taxas de juros de linhas de crédito rural e R$ 1,6 bilhão para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, além de alterações regulatórias para impulsionar e baratear a oferta de crédito privado ao setor. Os valores solicitados superam os R$ 11,5 bilhões previstos pelo Tesouro para a subvenção de taxas na temporada 2020/21, assim como o R$ 1,3 bilhão anunciado para o seguro no lançamento do Plano Safra em 2020.

Todas as agências da Sicredi União PR/SP contam com gerentes agro e colaboradores à disposição para esclarecimentos de dúvidas e para ajudar na contratação dessa e de outras linhas de crédito.

Fonte: Assessoria de Comunicação.