Alunos Fluentes em Leitura recebem premiação

No dia 13 de março, no Centro Cultural Manoel Palma Cano, em Alvorada do Sul, aconteceu a premiação do Programa Fluentes em Leitura, promovido pela Escola Municipal Semente do Saber, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Para realizar a premiação, estiveram presentes a Secretária de Educação, Patrícia Sanches de Oliveira, juntamente com sua equipe de Assessoria Pedagógica, formada pelas pedagogas Fernanda Alves Veras Nogueira e Rosana Midori Kawanaka Nawate. A Secretária de Educação ressaltou a importância da leitura na vida social e ainda, a necessidade do apoio das famílias nesse processo de ensino e aprendizagem.

Estiveram presentes cerca de 200 pais de alunos do 2º ano, que participarão em 2024, da Prova de Fluência Leitora, que é parte integrante do Programa Educa Juntos, do SEED – Secretaria de Estado da Educação, do Governo Estadual, em parceria com o NRE – Núcleo Regional de Educação de Londrina e do NCPM – Núcleo de Cooperação Pedagógica aos Municípios. O evento também premiou os alunos Fluentes em Leitura de 2023. Confira no quadro ao lado, os alunos premiados. Todos eles receberam certificados, medalhas e um livro.

