Convenções municipais tem início

O município de Florestópolis foi a primeira cidade a realizar sua convenção municipal. Os candidatos Davi Carvalho e Marcos Luz (Prefeito e Vice), reuniram centenas de pessoas no Galpão Brasil, um local de eventos no município e receberam, além de populares e candidatos a vereadores, vários convidados, prefeitos da região e deputados, entre eles, o estadual, Luiz Cláudio Romanelli e o Federal, Luiz Nichimori. Além dos deputados presentes, enviaram mensagens gravadas em vídeo, os deputados Alexandre Curi, Beto Richa, Denian Couto, Maria Vitória, Cobra Repórter, Toninho Wandscheer, Arilson Chiorato, Alisson Wandescheer, Marco Brasil, Elton Welter, Marcos Maia, entre outros. O candidato a vice-prefeito, Marcos Luz, criticou duramente a falta de transporte escolar para universitários e alunos do município a outras cidades da região. Segundo ele, “É uma vergonha não apoiar os alunos de nossa cidade. O município precisa investir na educação. Se não tem cursos aqui na cidade, pelo menos vamos ajudar os estudantes bancando uma parte dos recursos do transporte escolar. Esse prefeitinho prometeu e não cumpriu”, enfatizou. Por sua vez, o candidato a prefeito, Davi Carvalho, agradeceu as pessoas presentes, os prefeitos (Jamison – Sertaneja e Fernando Coimbra – Rancho Alegre) e deputados que apoiam sua campanha. “Deixaram suas famílias para estarem presentes nessa grande reunião. Vamos estar lado a lado com o Legislativo, vamos valorizar os professores e a educação será primordial. No primeiro dia do mandato, vamos revogar o projeto que prejudica os professores. Quero agradecer minha mãe e meu pai, que está no céu, pela educação que me deram. Entrei na política em 2018, mas levei uma facada nas costas. Eu jamais abandonarei os compromissos com nossos amigos. Menos perseguição, é uma vergonha perseguir as pessoas. A prefeitura, o hospital, as ambulâncias não são do prefeito. É do município. Tentei ajudar a administração, mas levei outra facada nas costas. Vamos à luta, vamos sair vencedores, não vamos largar a mão de ninguém. Escolham os vereadores de nossa chapa. Precisamos ter uma base forte. Quero agradecer a todos e vamos à luta. A palavra hoje é gratidão”, finalizou sob aplausos.

O público lotou as dependências do Galpão Brasil. “Essa é a verdadeira pesquisa”, cutucou Davi Carvalho.

Estavam presentes Romanelli (dep. estadual) e Luiz Nichimori (dep. federal). Vários outros deputados gravaram vídeos saudando Davi e Marcos Luz. O Prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra, administra uma cidade com pouco mais de 3.500 habitantes. Lá o transporte universitário é custeado pela Prefeitura. Em Florestópolis, a promessa de campanha não foi cumprida.