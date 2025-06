Queda de 30%: taxa de homicídios do Paraná atinge menor patamar da história

O Paraná registrou uma redução de 30,6% nos homicídios dolosos nos cinco primeiros meses de 2025. Foram 540 crimes desse tipo entre janeiro e maio, contra 778 no mesmo período do ano passado, segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Nos primeiros cinco meses de 2009, há 15 anos, por exemplo, foram registrados 1.231 homicídios no mesmo período. Com esse resultado, a taxa de homicídios dolosos no Estado caiu para 4,54 casos por 100 mil habitantes – a menor da história para o período. Em 2024, já havia sido registrado um patamar inédito de 6,58 homicídios por 100 mil habitantes nos primeiros cinco meses do ano. Mesmo partindo desse índice já reduzido, o desempenho de 2025 projeta um novo recorde positivo ao fim do ano. Os números representam também o menor volume absoluto de registros desse crime desde o início da série histórica da Sesp, em 2009, quando a taxa era de 11,52 homicídios por 100 mil habitantes no mesmo intervalo. O pior índice foi registrado em 2010, com 14,48 por 100 mil habitantes. A queda no número de homicídios dolosos é acompanhada de outros indicadores positivos na área de segurança. No primeiro quadrimestre, por exemplo, o número de roubos caiu 20,5% no Paraná – de 6.603 ocorrências de janeiro a abril do ano passado para 5.548 no começo deste ano. MUNICÍPIOS – Ainda nos primeiros cinco meses deste ano, 288 municípios paranaenses, 59,65% do total, não registraram nenhum homicídio. Se calculado o número total de homicídios dolosos no período (540), em 82 municípios houve apenas um caso. Um dos símbolos do esforço do Paraná no combate aos crimes violentos é a Operação Cidade Segura, que alia ações preventivas, repressivas e o uso de inteligência policial para redução dos indicadores criminais. A iniciativa abrange atualmente 87 cidades, que juntas correspondem por cerca de 80% dos homicídios. INVESTIMENTOS – Essa redução expressiva nos índices também é resultado direto dos investimentos realizados pelo Governo do Estado desde 2019 para fortalecer a segurança pública. Nos últimos seis anos, o valor destinado ao setor mais do que dobrou, passando de R$ 3,8 bilhões para R$ 7 bilhões na Lei Orçamentária Anual (LOA). Com mais dinheiro, a Sesp promoveu a contratação de novos policiais em todas as regiões, além da aquisição de viaturas, armamentos, aeronaves e embarcações, além do fortalecimento da inteligência policial e do aumento da presença ostensiva nas ruas. Somente em 2024, o Estado entregou 360 novos veículos, entre viaturas, lanchas, caminhões e ambulâncias e destinou cerca de R$ 117 milhões para a compra de helicópteros e veículos blindados. Neste ano, um concurso público foi lançado para a contratação de dois mil policiais militares, enquanto 93 cães estão sendo adquiridos para atuar na detecção de drogas e explosivos, fiscalização de veículos, salvamento de vítimas de desastres e busca de pessoas desaparecidas. No fim de maio, 1.400 tasers de última geração e câmeras corporais com inteligência artificial foram entregues às forças policiais. A Sesp também contratou mais 440 viaturas, 53 camionetes de grande porte para missões especiais, 1.900 armas portáteis, 5.200 pistolas e 200 motocicletas. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a redução histórica dos homicídios é reflexo da prioridade dada ao setor. “Esse resultado é fruto da integração entre as forças de segurança e de uma política contínua de fortalecimento do efetivo, da inteligência policial e da presença ostensiva em todo o Paraná”, afirmou.