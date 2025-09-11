Vereadores de Centenário revertem reprovação do TCE

Alguns vereadores de Centenário do Sul (90 km de Londrina), aparentemente possuem conhecimentos de contabilidade e votaram pela regularidade das contas do prefeito Júnior Tavian. Foram 6 votos pela aprovação e apenas 3 votos pela desaprovação. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu parecer prévio reprovando as contas do exercício de 2022, baseado em várias irregularidades. Mesmo sem conhecimento contábil e contrariando o parecer do TCE, os vereadores Marlon do Kioski, Noel, Rubisnei Binei, Casanova, Ederson e Ticiana Meneghetti aprovaram as contas, num absurdo e flagrante conjunto de irregularidades na prestação das contas públicas. A defesa do prefeito, feita por discurso dos vereadores da base do Prefeito Junior Tavian contestou a recomendação do Tribunal de Contas. Talvez os vereadores tenham mais conhecimento que os técnicos do TCE, o que é uma disparidade. A legislação determina que cabe aos vereadores julgarem o Parecer Prévio elaborado anualmente pelo Tribunal, que pode indicar a regularidade, a regularidade com ressalvas ou a irregularidade das contas do prefeito. Em Centenário apenas três vereadores mantiveram o parecer do Tribunal (Múcio da Farmácia, Tiago Zóoi e Daia Lubrificações. Os demais derrubaram o parecer do Tribunal, livrando o prefeito de se tornar inelegível, a exemplo do que havia acontecido com o ex-prefeito Luiz Nicácio.