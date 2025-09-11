Prefeitura de Primeiro de Maio institui auxílio transporte universitário para estudantes.

O prefeito de Primeiro de Maio, publicou nesta quinta-feira dia 04, o decreto que regulamenta o Programa Municipal de Auxílio Transporte Universitário, instituído pela Lei Municipal nº 1.012/2015. A medida visa apoiar financeiramente os estudantes residentes no município e matriculados em cursos superiores de graduação em instituições localizadas fora da cidade. O programa garante um auxílio mensal no valor de R$ 250, pago durante os meses letivos do ano de 2025, sempre até o dia 10 de cada mês. O benefício é voltado a alunos que comprovem os requisitos exigidos pela legislação, com objetivo de incentivar a permanência e o ingresso no ensino superior, especialmente àqueles que enfrentam dificuldades para custear o deslocamento até as instituições de ensino. Para receber o auxílio, o estudante deve realizar o cadastro até o dia 30 de setembro de 2025. Quem fizer a solicitação dentro do prazo terá o primeiro pagamento no dia 10 de outubro, e assim sucessivamente nos meses seguintes. O atendimento para adesão ao programa está sendo feito diretamente na Secretaria Municipal de Educação. Documentos necessários para o cadastro: • Documentos pessoais (RG e CPF); • Comprovante de matrícula em instituição de ensino superior; • Comprovante de residência; • Cópia do contrato de prestação de serviço do transporte; • Informações bancárias (número da conta, agência, chave Pix e nome do banco), em nome do estudante; • Preenchimento do formulário de adesão. O prefeito destacou que o programa é um compromisso da atual gestão com a educação e com o futuro da juventude de Primeiro de Maio. A iniciativa só foi possível graças à parceria entre o Executivo e os vereadores da base da administração municipal, que apoiaram e fortaleceram a proposta: Lucas Renzi, Wilson Balestri, Fabinho da Vila, Gilmar (Chuchu), Terreco e Vinicius Chicarelli.