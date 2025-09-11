Sertanópolis vive dia de cultura, esporte e saúde no Lago Tabocó

Evento gratuito reuniu famílias com atrações de lazer, apresentações radicais e serviços de prevenção à saúde. Sertanópolis teve um domingo diferente e especial. Em um evento totalmente gratuito, a população pôde aproveitar momentos de lazer, cultura e cuidado com a saúde no Lago Tabocó. A programação contou com a apresentação de BMX, que empolgou o público com manobras radicais, além da tradicional Rua da Alegria, que trouxe diversão para as crianças com pipoca e sorvete à vontade. A ação também incluiu a participação da Sermusa, que realizou exames de saúde gratuitos para toda a comunidade, reforçando a importância da prevenção e do acompanhamento médico. Realizado pela Prefeitura de Sertanópolis, em parceria com o Departamento de Desporto e Lazer e a Sermusa, o encontro reuniu famílias inteiras em um clima de festa e integração. Mais que um evento, Sertanópolis celebrou a união de esporte, lazer e saúde em benefício de toda a população.