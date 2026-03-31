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Ginásio Mirão ferve com as grandes finais do Campeonato Municipal de Futsal de Sertaneja
Sertaneja

Ginásio Mirão ferve com as grandes finais do Campeonato Municipal de Futsal de Sertaneja

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Evento realizado no mês de fevereiro reuniu torcedores, autoridades e atletas para decidir os títulos das Séries Ouro e Prata em partidas eletrizantes.

A cidade de Sertaneja viveu uma noite memorável para o esporte local no último dia 12 de fevereiro. O Ginásio de Esportes Mirão, tradicional palco das grandes competições do município, recebeu um público vibrante para acompanhar o encerramento do Campeonato Municipal de Futsal de 2026.

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal de Sertaneja, através da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, marcou o ponto alto de semanas de disputas intensas, coroando os campeões das categorias principais e celebrando a integração comunitária através do esporte.

Abertura e Valorização do Esporte Feminino

As atividades da noite decisiva começaram às 19h00, com as arquibancadas já cheias. A organização promoveu um Amistoso de Futsal Feminino, destacando a importância e o crescimento da modalidade na região. A partida serviu como um “aquecimento” de luxo para a torcida, que compareceu em peso para apoiar as atletas locais.

Decisões Acirradas nas Séries Prata e Ouro

O clima de decisão tomou conta da quadra a partir das 20h00, com a final da Série Prata. As equipes Stopbeer Legends e JLS/Querosene protagonizaram um duelo equilibrado, demonstrando muita garra na busca pelo título da categoria de acesso e pela honra de levantar a taça. O time do Distrito, JLS Querosene, levou a mehor e se sagrou campeão da Série Prata do Campeonato de Futsal.

No entanto, o momento mais aguardado da noite estava reservado para as 21h00. A grande final da Série Ouro colocou frente a frente duas potências do futsal sertanejense: Oeste Rã e Stopbeer FC. Com ânimos acirrados e um nível técnico elevado, a partida foi um verdadeiro espetáculo para os amantes do futsal, digna de uma final de campeonato municipal. Com um placar apertado, o time STOPBEER FC levou a melhor e consolidou-se como Bicampeão Municipal de Futsal em Sertaneja!

Sucesso de Organização e Público

A realização do campeonato reforça o compromisso da gestão municipal com o fomento ao esporte. Autoridades municipais, incluindo o prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, marcaram presença no Ginásio Mirão, prestigiando os atletas e participando da cerimônia de premiação.

O sucesso de público e a qualidade dos jogos consolidam o Campeonato Municipal de Futsal de Sertaneja como um dos eventos mais importantes do calendário esportivo da cidade, deixando desde já a expectativa alta para a edição do próximo ano.

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