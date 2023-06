Meio Ambiente em Sertaneja

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Diretora do Meio Ambiente do município de Sertaneja, Dimary Ferreira, esteve presente nas escolas municipais Prefeito Antônio Stellato (Sertaneja) e Ana Nery, no distrito de Paranagi. O objetivo das visitas foi incentivar e conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do Meio Ambiente.

Segundo Dimary, “conscientizar as crianças em relação à necessidade de proteger e preservar nosso ecossistema, é importante para evitar danos causados pelas intervenções do homem na natureza”, explicou.

A educação ambiental promove para a criança a interação do ser humano com o meio ambiente, revelando a ela a importância da preservação do ecossistema, onde, através das “práxis pedagógica”, ela, a criança, tem a percepção ambiental mais apurada, envolvendo-a sutilmente na seara da sustentabilidade desde a infância.

Durante as palestras, foram apresentados brinquedos feitos com materiais recicláveis e aconteceram o plantio de árvores nativas. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destaca que é de suma importância a parceria com o IAT – Instituto Água e Terra (antigo IAP), que disponibilizou as mudas e a Secretaria de Educação, pois ajuda na conscientização das crianças, no sentido de preservar o meio ambiente.

Dimary explica que “as crianças são o nosso futuro e elas aprendem muito rápido, memorizam e cobram dos pais e responsáveis as ações sustentáveis. São palestras e ações assim que educam os pequenos e eles são multiplicadores, preservando e ajudando nosso meio ambiente. Também é importante ressaltar o apoio do Prefeito Jamison a nossas ações, pois ele é uma pessoa bem consciente e apoiadora da causa ambiental”, concluiu.

A Profa. Dimary Ferreira foi a responsável pelo projeto ambiental para os alunos.