Programa Cidade Limpa tem início em Sertaneja

O município de Sertaneja iniciou, oficialmente, no último dia 21, mais um projeto significativo. Trata-se do Programa Cidade Limpa. A medida visa implantar caçambas estacionárias para o acondicionamento de resíduos, reduzindo o impacto visual no município.

O Prefeito Jamison Donizete destaca que a medida irá auxiliar as pessoas para que elas descartem corretamente restos de construções, entulhos e outros materiais que não são coletados pela coleta seletiva ou coleta urbana regular.

Segundo Jamison, “O programa tem como finalidade combater o descarte irregular em calçadas, ruas e outros pontos”, orienta o prefeito. O projeto Cidade Limpa foi aprovado através do Decreto 6.251/2022 e já está em funcionamento. Para tanto, foram adquiridas dezenas de caçambas que serão destinadas a esta finalidade.

Um cronograma de recolhimento foi apresentado para disciplinar a utilização das caçambas. Entre os dias 01 a 09 de cada mês, as caçambas serão depositadas no setor 01, que corresponde aos bairros Conjunto Nova Aurora I, II e III, Jardim das Flores, Conjunto Bom Jesus I e II e Residencial Ouro Verde.

Entre os dias 10 a 16 de cada mês será a vez do setor 02, que corresponde aos bairros Conjunto Alvorada, Loteamento Portal do Sol e o restante do centro. Entre os dias 17 a 23 de cada mês, será a vez do setor 03, que atende os bairros Centro e Casas Geminadas. Nos dias 24 e 30 de cada mês, será a vez do setor 04, englobando parte do centro e o Conjunto Primavera I e II.

Haverá ainda um ponto de entrega voluntária permanente, que estará aberto de segunda a sábado, próximo ao local onde funciona a subestação da Copel. Nesse local, os moradores deverão levar o material a ser recolhido até a caçamba. Elas serão colocadas em pontos estratégicos em cada bairro, de forma a facilitar o recolhimento pelos moradores. Além de manter a cidade limpa, a medida irá reduzir a proliferação do mosquito da dengue, escorpiões, insetos e outros vetores que podem causar doenças na população.

O período de testes do projeto será de 90 dias na sede do município de Sertaneja, onde serão feitos os ajustes que se fizerem necessários. Após esse período de experiência, o projeto deve ser expandido para o Distrito de Paranagi.