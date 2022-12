Feira das Mulheres Empreendedoras incentiva novos projetos

Na útima semana de novembro, aconteceu a Feira das Mulheres Empreendedoras em Sertanópolis, na Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira. Mais de 90 expositoras atenderam cerca de 1.500 visitantes, mostrando seus produtos e projetos.

A Semana do Empreendedorismo feminino teve o apoio da Prefeitura Municipal e do Moinho Globo. Foram apresentados diversos produtos artesanais, com comidas, bordados, artesanato e projetos de serviços especiais. A Prefeita Ana Ruth disse que, “quando o projeto tem as pessoas certas, a missão correta e o apoio necessário, o resultado é o sucesso”, concluiu.

A Feira da Mulher Empreendedora é um evento para fomentar, fortalecer e promover as mulheres empreendedoras ou que desejam empreender em Sertanópolis, através de exposições, oficinas, palestras, culinária, aprendizado, experiências, entre outras coisas incríveis.

A Feira das Mulheres Empreendedoras foi realizada pela primeira vez dentro da UBS do Jardim Amâncio Secco, por moradoras locais, com apoio da equipe da UBS, como parte das ações do Outubro Rosa, em 2021. Dali em diante, lideranças foram formadas, mais empreendedoras se juntaram, aconteceram apoios de parceiros certos foram se somando ao movimento. A Prefeitura Municipal de Sertanópolis apoia este evento, que resultam em muitas vendas importantes para cada mulher que ousaram ser uma empreendedora.