4º Alvo Bike Festival, em Alvorada do Sul, terá talk show com especialistas em Mountain Bike

Evento, com dois dias de duração, inclui trajetos de 30km e 60 km, contemplando várias modalidades Com o objetivo de ser reconhecido como um município promotor do esporte de aventura, Alvorada do Sul, no norte do Paraná, vai realizar nos dias 3 e 4 de agosto a sua quarta edição do Alvo Bike Festival com um formato inovador alinhado às tendências mundiais. No sábado (3), a partir das 15h30, os participantes das provas e a comunidade interessada poderão trocar conhecimentos com especialistas em mountain bike sobre o esporte, preparo físico e mental, personalização da bike, entre outas abordagens relevantes para a prática do ciclismo. E no domingo (4), com largada às 8 horas, profissionais, amadores, entusiastas e até crianças participam da experiência do pedal por entre as paisagens inspiracionais que cercam o município. Na prova Sport 30 km os participantes podem se inscrever em categorias por idade, força truck (atletas com mais de 100 kg) e PCD. Já na prova Pro 60 km as categorias são por idade, por dupla e E-MTB. Já as crianças de 2 a 11 anos podem participar da prova de 400 metros e de 12 a 14 anos do trajeto de 800 metros. Todas as categorias terão premiação do 1º ao 5º lugar e supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo. “Achei a formatação do evento espetacular. O talk show é inovador para o Norte do Paraná, pois une profissionais que são referência em sua área de atuação para passar conhecimentos. Só consegue crescer, subir de nível, quem treina e se aprimora tecnicamente. Saber mais sobre dieta, rotina de treinos, preparo mental entre outros temas que serão abordados pelos especialistas farão grande diferença para os participantes”, destacou Gustavo Parra, jornalista, ciclista e apresentador do Painel dos Profissionais do Mountain Bike no evento. Adriano Grandão, treinador de ciclistas, participa do talk show para falar sobre como maximizar desempenho e conforto no Mountain Bike. A palavra-chave é resiliência. salientou. Outra abordagem no talk show será sobre a preparação do corpo para provas de longa distância. Adriano Ribeiro, médico cardiologista, reitera os cuidados pré vios importantes. “A avaliação médica é fundamental para análise de fatores de risco, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, tabagismo, histórico familiar de doença cardiovascular, entre outros. Percursos longos geram stress para o corpo que podem causar alterações fisiológicas em pessoas que não realizam um acompanhamento regular da saúde”, afirmou. Para a prova em si as dicas de Ribeiro são reduzir o volume de treino na semana que precede o percurso para recuperação da musculatura, ter uma ingestão aumentada de carboidrato nos dois dias que antecedem a prova com objetivo de manter uma reserva de energia adequada e não descuidar da hidratação.

SERVIÇO

Alvo Bike Festival – Alvorada do Sul/PR

Dias 3 e 4 de agosto de 2024

Modalidades de 60 km e 30 km

DIA 3

14 horas – Cerimonial de Abertura Oficial

14h30 – Início da Entrega de Kits até as 18h30

15h30 – Palco Interativo com Painel dos Profissionais do MTB

17 horas – Palestra Open: Rituais Pré Competição

DIA 4

A partir das 6h30 – Concentração e Café da Manhã para Inscritos

A partir das 6h30 – Entrega de Kit

A partir das 8 horas – Largada conforme bolsões das categorias

A Prova será acompanhada pelos fiscais da FPC (Federação Paranaense de Ciclismo), equipe de motociclistas, equipe de staff, equipe de bombeiros civis e equipe de socorro/ambulância.

A partir das 9 horas – Arena com Entretenimento para a toda a comunidade com dança, alongamento, Espaço KIDS e a grande Festa do Motorista da Igreja Matriz de Alvorada do Sul com alimentação e entretenimento musical.

ALOJAMENTO E CAMPING GRATUITOS

Camping – Gramado ao lado da quadra (para montagem de barracas em grupo ou individuais) e banheiros masculinos, feminino com e sem chuveiro. É necessário trazer barraca, colchonete ou colchão, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal.

Alojamento: Quadra coberta, salas de aula e banheiros masculino, feminino com e sem chuveiro. É necessário trazer colchonete ou colchão, roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal (também há a possibilidade de instalar barraca no alojamento).

Inscrição para alojamento e camping:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehweTXDi51ZEGE5sDuHLErpKUMD4Ov7_qOqhlqkwWw47Ue8w/viewform

Inscrições para os percursos de Mountain Bike:

https://www.ticketsports.com.br/e/alvobike-festival-49139.