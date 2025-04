Jornais do Paraná traçam o futuro do jornalismo regional

No último dia 24 de março, aconteceu em Foz do Iguaçú, a 9ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Associação dos Jornais do Interior do Paraná, cujo diretor do Jornal da Cidade, jornalista Getulio Soares é vice-presidente. O evento reuniu associados para debater temas essenciais para o setor e discutir ajustes estatutários visando a modernização da entidade. A programação teve início com uma palestra do jornalista Douglas Júlio Dias, do jornal Riomafra Mix, sobre o tema “Como faturar mais de R$ 100 mil com um portal de notícias”. Na sequencia, foi a vez do advogado Dr. Bruno Camargo da Silva e Wlamir Tadeu de Freitas, com o tema “Guia Prático de Publicidade Legal”. Também foi colocada em votação a prestação de contas de 2024, com parecer do Conselho Fiscal, a definição da anuidade para os associados, estratégias de mídia e outros assuntos relacionados com os jornais do Paraná. Na sequência, aconteceu uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar da alteração do Estatuto Social, admissão de novos membros, além de outros assuntos. O presidente da Adjori PR, Cidenei Cristian Allebrandt (Alemão), da cidade de Palmas destacou a importância das palestras para a atualização dos associados e enfatizou a relevância das discussões promovidas durante a assembleia. “A associação precisa se adequar à nova realidade de gestão”, afirmou. O vice-presidente, Getulio Soares, do Jornal da Cidade destacou a importância das mudanças. Segundo ele, “Essas alterações são importantes para que a entidade siga seu caminho de expansão”, completou.