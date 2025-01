Representantes da ADJORI/PR se reúnem com prefeito de Foz do Iguaçu

Na sexta-feira (17), o Presidente da ADJORI/PR, Cidenei Cristian Allebrandt (Alemão do Jornal) e o membro do Conselho de Ética da entidade, Sérgio Jonikaites, se reuniram com o prefeito de Foz do Iguaçu, General Silva e Luna. Durante o encontro, os representantes apresentaram oficialmente o pedido de apoio da administração para a realização da Assembleia Geral da associação, que ocorrerá em março deste ano em Foz do Iguaçu. O evento reunirá mais de 30 proprietários de jornais impressos de diversas regiões do Paraná, consolidando a cidade como anfitriã deste importante encontro da imprensa regional.

Os dirigentes destacaram a relevância da assembleia para discutir desafios e perspectivas do jornalismo impresso no interior do estado, bem como fortalecer a integração entre os veículos de comunicação. A escolha de Foz do Iguaçu como sede do evento foi ressaltada como estratégica, considerando o potencial turístico e a infraestrutura que a cidade oferece para recepcionar eventos de grande porte.

O prefeito, reconheceu a importância da ADJORI/PR para a comunicação regional e sinalizou positivamente quanto ao apoio da prefeitura na viabilização do evento. “É uma honra para Foz do Iguaçu sediar um encontro que valoriza o jornalismo regional e promove o desenvolvimento da comunicação no Paraná. A administração municipal está aberta para colaborar no que for possível para o sucesso dessa assembleia”, reiterou o prefeito.

“Agradeço o Prefeito pela cordialidade e pelo apoio para a ADJORI. Será mais um grande evento para a cidade e através dos meios de comunicação que irão participar da Assembleia iremos enfatizar as potencialidades de Foz do Iguaçu nos diferentes segmentos”, afirmou o Presidente da entidade, Alemão do Jornal.

A reunião reforçou a parceria entre a gestão municipal e os veículos de imprensa do interior, com a expectativa de que o evento em março traga benefícios tanto para o setor de comunicação quanto para a economia local, movimentando o setor hoteleiro, gastronômico e de serviços. A ADJORI/PR segue com os preparativos para a assembleia e em breve divulgará mais detalhes sobre a programação oficial do evento.