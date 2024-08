Atualização dos candidatos a prefeito na região

m nossa última edição publicamos uma relação dos candidatos a prefeito em cidades da região onde o Jornal da Cidade circula. Tínhamos um compromisso de prazo e fomos obrigados enviar o material para gráfica antes do fechamento das inscrições no TSE – Tribunal Superior Eleitoral.

Como fechamos a edição por volta da 16:30 horas do dia 15 de agosto, alguns candidatos ainda não apareciam na relação oficial do Tribunal Eleitoral, uma vez que o prazo final era até as 19:00 horas. Como bons brasileiros, alguns candidatos fizeram sua inscrição nas últimas horas. Dessa forma, em algumas cidades não constavam a relação final dos inscritos. Confira, abaixo, todos os candidatos da região, com a relação completa:

VEREADORES

Estão inscritos em cada cidade, os vereadores:

Alvorada do Sul: 70

Bela Vista do Paraíso: 66

Centenário do Sul: 72

Florestópolis: 61

Jaguapitã: 95

Jataizinho: 114

Leópolis: 36

Porecatu: 90

Prado Ferreira: 39

Primeiro de Maio: 73

Rancho Alegre: 30

Sertaneja: 38

Sertanópolis: 77

Concorrem 861 candidatos nesses municípios. A cidade com maior número de candidatos é Jataizinho (114 candidatos).

Já ocorreram quatro desistências em Bela Vista (1), Florestópolis (2) e Porecatu (1). Todas por desistência.