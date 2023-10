Asfalto Novo, Vida Nova:Governador libera 2,5milhões para Sertaneja

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou no último dia 24 a liberação de R$ 45,3 milhões para 11 municípios por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova.

Os recursos serão utilizados para pavimentar as vias urbanas, além da implantação de calçamentos com acessibilidade e instalação de iluminação em LED. Como contrapartida, os municípios vão investir um total de R$ 3 milhões.

Com os recursos, Sertaneja terá todas as vias urbanas pavimentadas.

“Com o programa Asfalto Novo, Vida Nova estamos asfaltando 100% de 160 municípios do Paraná de uma só vez. Asfaltar ruas é levar qualidade de vida para a população, tirar a poeira e a lama da frente da casa das pessoas, é deixar a cidade mais bonita, também com a instalação de iluminação de LED. Tem ainda calçada para acessibilidade, galeria pluvial e pavimentação que são coisas que transformam a vida das pessoas. O asfalto também valoriza os imóveis”, ressalta o governador Ratinho Junior.

O Asfalto Novo, Vida Nova é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, via Secretaria de Cidades, Assembleia Legislativa e as prefeituras. Na primeira fase do programa são investidos R$ 500 milhões para pavimentar 100% das ruas de 160 municípios do Paraná com até 7 mil habitantes. Além do asfaltamento das vias urbanas destas cidades, o programa prevê instalação de sistema de drenagem de águas pluviais, paisagismo, iluminação em LED, sinalização e arborização.

Para receber os aportes, as equipes das prefeituras apresentam projetos com suas necessidades ao Governo do Estado, que são analisadas pelo Paranacidade.

SERTANEJA – O investimento estadual de R$ 2,5 milhões para Sertaneja, também no Norte do Estado, será usado para completar o asfaltamento no município, que tem 5,6 mil habitantes.“Vamos melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão. E eu garanto que Sertaneja nunca viu um volume de investimentos desse, com recursos destinados para o interior e cidades pequenas”, disse o prefeito Jamison Donizete da Silva.

Governador Carlos Massa Ratinho Júnior assina convênio de 2,5 milhões de reais para Sertaneja, o maior volume de investimentos na história do município.