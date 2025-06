Copel investe R$ 523,3 milhões na região Oeste para suporte ao desenvolvimento regional

A Copel está investindo na ampliação e no reforço da infraestrutura de energia na região oeste paranaense. São obras de alta tensão, que garantem robustez nas redes de transmissão, além de média tensão, para a melhoria da distribuição de energia. Soma-se ao pacote de investimentos a tecnologia de automatização da rede elétrica. No total, a Copel está aplicando R$ 523,3 milhões em 2025 no Oeste, nas áreas urbanas e rurais da região. As intervenções têm como objetivo a maior estabilidade da rede elétrica e a oferta de energia de qualidade às demandas da agroindústria e de novos empreendimentos que estão se instalando na região. “As obras em execução representam avanços significativos para a robustez e a confiabilidade do sistema elétrico. A instalação de novos circuitos e alimentadores aumenta a redundância da rede, ampliando sua capacidade de manter o fornecimento mesmo em situações adversas”, explica a gerente do Departamento de Ativos da Copel, Graziella Gonçalves. “Já a adoção de tecnologia nos religadores automáticos permitirá isolar os trechos afetados por eventuais falhas, reduzindo oscilações e minimizando as interrupções de energia”. SUBESTAÇÕES AMPLIADAS – Como parte dos investimentos da Copel, até o final do segundo semestre deste ano serão ampliadas nove subestações na região Oeste. Duas delas estão em Cascavel, das quais uma com obras já executadas. Outros municípios que terão subestações ampliadas são Cafelândia, Foz do Iguaçu, Guaíra, Medianeira, Mercedes, Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu. Copel investe R$ 465 milhões na Grande Curitiba e acelera obras e Rede Elétrica Inteligente “A expansão das subestações no Oeste e em outras regiões do Paraná integra um plano estruturado da Copel que considera as diferentes demandas por energia conforme as características regionais e os hábitos de uso”, diz a gerente do Departamento de Ativos da companhia. O planejamento contempla desde atividades econômicas de grande porte até o consumo residencial, tanto em áreas rurais quanto em centros urbanos estratégicos. As subestações de energia garantem maior capacidade e capilaridade para distribuir eletricidade à população. Conectadas entre si pelas linhas de alta tensão, essas estruturas formam um conjunto de reforço umas das outras. Na prática, isso possibilita manobras de rede e a manutenção do fornecimento de energia à população, em casos de desligamentos por efeitos climáticos e outras causas externas. ENERGIA DE QUALIDADE NA PONTA – Do total de investimentos da Copel no Oeste do Paraná para este ano, R$ 177,3 milhões estão sendo aplicados em obras de média tensão para reforçar a qualidade da distribuição de energia na ponta. Esse pacote de investimentos envolve ainda a expansão de redes, a compra e a instalação de novos equipamentos, bem como o atendimento a novas demandas por energia. Copel implanta sete subestações no Noroeste e atenderá 107 cidades com rede trifásica O avanço do Programa Paraná Trifásico já está levando energia mais potente, eficiente e econômica a 60 municípios da região. Perto de 4.500 quilômetros de novas linhas trifásicas já estão implantadas, de um total de cerca de 5 mil km projetados. É um grande benefício tanto para o pequeno agricultor como para grandes cooperativas e agroindústrias. Depois de instalada a rede trifásica na região, o cliente que deseja se conectar à ela precisa padronizar a entrada de serviço de energia da sua propriedade, ajustando as instalações. São serviços que devem ser feitos por um técnico habilitado, conforme as normas e o projeto elétrico. Com o padrão pronto, basta solicitar a alteração de carga pelos canais de atendimento da Copel no site www.copel.com, via 0800 51 00 116 ou presencialmente em um dos postos de atendimento da companhia. Caso o padrão instalado na propriedade já esteja adequado à rede trifásica, o cliente pode agendar o desligamento da rede monofásica e a reativação da ligação, no novo padrão, também pelos canais de atendimento da Copel. Copel publica relatório com mais de 300 indicadores com desempenho ESG “Os investimentos que a Copel está promovendo neste ano abrangem obras em redes, subestações e linhas de distribuição de alta tensão, com foco na modernização da infraestrutura elétrica”, explica Graziella Gonçalves. Ela afirma, ainda, que são ações relevantes que incluem a aquisição de novos equipamentos para a rede de distribuição e a ampliação da rede automatizada. “O objetivo é ampliar a eficiência energética no Estado, promover a modernização do sistema elétrico e assegurar uma resposta mais ágil em situações de interrupção no fornecimento de energia”.