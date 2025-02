Ministério Público denuncia ex-prefeito de Centenário do Sul

O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Londrina, na região norte do Estado, através do Grupo Especializada na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), ofereceu no dia 12 de março de 2021, denúncia no Juízo Criminal de Astorga, contra 15 pessoas investigadas a partir da Operação Casa de Papel. Conforme a denúncia, os indícios coletados nas investigações indicam que, ao menos a partir de 2013 e até 2020, um grupo de empresário teria constituído organização criminosa para praticar crimes contra a administração pública, especialmente fraudes em processos licitatórios em diferentes municípios paranaenses, de forma reiterada, em benefício de empresas e particulares. O chefe da organização manteria vínculos com cargos estratégicos, responsáveis pela deflagração dos procedimentos de licitação nesses municípios. A denúncia apresenta oito fatos criminosos, envolvendo fraudes em procedimentos licitatórios e em contratações diretas, praticadas pelo grupo, em possível conluio com políticos da região, entre eles, o ex-prefeito de Centenário do Sul, Luiz Nicácio, que, segundo o MPPR, se utilizavam de empresas de fachada e “laranjas” para praticar os crimes. Estão envolvidos o ex-presidente da Câmara de Astorga (2015-2016) e os ex-prefeitos de Cambira, Sabaudia, Santo Inácio, Centenário do Sul e Pitangueiras (todos com mandato entre 2013 a 2016).