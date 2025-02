Pedal Rota das Catedrais 2025, ligando Londrina à Maringá,será em 24 de maio

Lançamento online marcou o início das inscrições, limitadas a 1500 vagas

Seja protagonista da sua história. Foi com este propósito que a Rota das Catedrais 2025 foi lançada na última quinta-feira (20 de fevereiro) em evento digital que reuniu internautas de muitas localidades do país. Seguir em frente e transformar cada desafio em uma conquista resumiu o mote do evento, considerado o maior de Mountain Bike do Paraná e um dos mais representativos do Brasil. O percurso, que vai acontecer no dia 24 de maio, compreende uma extensão de 120 km, sendo 90 em estradas rurais, conectando as cidades de Londrina e Maringá, no norte do Estado. Organizado pela P14 Sport, a Rota das Catedrais está na sétima edição e disponibiliza 1500 vagas. O lançamento da edição de 2025 abordou entrevistas com especialistas sobre temas diversos como a importância da preparação cardiovascular para desafios esportivos, dicas práticas de suplementação durante o trajeto e treinamentos para a melhora do condicionamento e do desempenho no pedal. Outro momento de destaque na live, e que exemplifica o poder do protagonismo, foi contado pela dupla Erasmo e Marcelo, de Sete Quedas (MS), numa história que une o poder da amizade e da vivência no esporte como ingredientes da superação. Marcelo é deficiente visual e Erasmo, amigo e grande incentivador. Pedalando juntos em uma mountain bike dupla, os dois já participaram de vários percursos de pedal, em diferentes localidades. Na Rota das Catedrais será a segunda vez. Erasmo cuida da direção e dos freios, enquanto Marcelo é responsável pela mudança das marchas. “Nos comunicamos o tempo todo. Para nós, pedalar é terapia, nos desconectamos dos compromissos e tudo se torna prazeroso, independente do esforço físico exigido”, destacou Erasmo. Na Rota de 2024, a dupla fez o percurso em quase 10 horas, tempo máximo permitido, chegando ao destino dois minutos antes do encerramento. “Neste ano vamos nos preparar mais e queremos fazer o percurso em menos tempo. Agora já conhecemos o caminho e vamos conseguir nos superar”, afirmou Marcelo, que trabalha com tapeçaria, enquanto Erasmo é contador. Em todas estas oportunidades, as famílias, esposas e filhos sempre acompanham. “Acaba sendo uma atividade esportiva que envolve a todos, e comemoramos juntos os desafios e a superação”, relatam. Mapeamento e pontos de hidratação Todo o trajeto da Rota das Catedrais é mapeado e identificado com placas de sinalização que indicam e orientam, com o objetivo de cuidar da segurança de todos. Durante a trajetória, o ciclista tem a oportunidade de explorar sete igrejinhas históricas, cada uma repleta de encanto e histórias que refletem a colonização do norte do Paraná, rodeadas por fazendas e paisagens deslumbrantes. Em todo o percurso estão programados sete pontos de hidratação, que serão descontinuados à medida que os ciclistas avançam em direção à chegada. O percurso é considerado de nível médio a alto, com uma altimetria acumulada de 2.200 metros, o que exige grande preparação física. Carros de apoio e equipes de staff estarão em todo o trajeto, além de ambulâncias para atendimento médico. Uma das novidades da edição será a distribuição do chip eletrônico para que todos possam ter informações sobre o seu desempenho. “Mesmo não sendo uma prova e sim uma experiência, adotamos o chip eletrônico para proporcionar o acesso a dados que são relevantes para os ciclistas”, destacou Peterson Oliveira, sócio da P14 Sport, organizador do evento. A estrutura do evento conta com a presença da Shimano, a maior fabricante e distribuidora de peças para bicicletas. Pelo terceiro ano consecutivo, os ciclistas poderão acionar o Suporte Neutro, direcionado ao atendimento técnico das bicicletas durante o percurso. Largada e inscrições A edição deste ano terá a largada acontecendo mais cedo, às 6h30, com o objetivo de facilitar o deslocamento pelas ruas de Londrina em direção à saída da cidade. O café da manhã inicia às 5 horas, durante a concentração dos participantes na Catedral de Londrina. Na Arena do evento em Maringá, os cinco primeiros colocados no masculino e no feminino, os cinco primeiros masculino e feminino na modalidade e-bike, as três maiores equipes e os três atletas revelação receberão troféus. Para se inscrever na Rota das Catedrais 2025, os ciclistas podem optar pelo kit com ou sem a camiseta. Todos recebem meia personalizada, medalha de participação, placa de bike, pulseira de identificação, seguro atleta e brindes de patrocinadores. “A camiseta deste ano traz a imagem da Onça-Pintada, o maior felino das Américas e um dos mais poderosos símbolos da biodiversidade brasileira. Nos inspiramos nesta obra em movimento, que une a energia do ciclismo de Moutain Bike à missão de proteger a fauna. Assim como a onça desliza silenciosa por entre as matas, os bikers seguem seus caminhos, conectando-se com a natureza. Assim, cada pedalada é mais do que um desafio: é um ato de respeito e preservação”, destacou Oliveira. Na chegada em Maringá, os ciclistas contarão com espaço atleta recovery e bem-estar com equipe de fisioterapeutas, praça de alimentação com opções gastronômicas, espaço chopp, espaço kids criativo com atividades gratuitas para crianças e estrutura física com banheiros químicos e ambulatório. Todas as informações, regulamento e inscrições podem ser acessadas no link https://www.ticketsports.com.br/e/rota-das-catedrais-experience-2025-70779. SERVIÇO: ROTA DAS CATEDRAIS 2025 Data: 24 de maio de 2025 Local da largada/Concentração: Catedral de Londrina/PR Café da manhã e Concentração: a partir das 5 horas Horário Largada: 6h30 Local Chegada/Arena: Catedral de Maringá/PR Horário final de chegada: 17 horas

Evandro e Marcelo (deficiente visual) que pedalam em uma mesma bike

Peterson Oliveira, organizador da Rota das Catedrais