Com investimento de R$ 50 milhões,Paraná abre inscrições para apoiar projetos esportivos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, abriu na segunda-feira (17) as inscrições para o Edital 06 do Programa de Fomento e Incentivo ao Esporte – o Proesporte. O edital destina R$ 50 milhões para projetos esportivos a serem executados no biênio 2026/27. O programa é financiado pelo contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que pode destinar parte do valor devido para projetos na área. As inscrições para esta nova edição vão até às 23h59 do dia 17 de abril. São 60 dias corridos, devendo ser respeitados os procedimentos estabelecidos no edital, que pode ser acessado neste link. O montante a ser distribuído é igual ao do Edital 05 – que foi o maior valor voltado ao fomento e incentivo da história do esporte do Paraná, atendendo 302 projetos. Desde 2018, ano do primeiro edital, já foram destinados R$ 83 milhões para 577 projetos. O Governo do Estado divide a distribuição dos recursos entre os dois anos, sendo R$ 25 milhões em 2026 e R$ 25 milhões em 2027. Pelo menos 20% do investimento será aplicado em projetos para pessoas com deficiência, outros 10% serão destinados aos Esportes a Motor e 10% para as Ligas Nacionais. Programa que oferece R$ 50 milhões a projetos de eficiência energética entra na reta final Os projetos podem ser inscritos em cinco áreas: formação esportiva – vivência esportiva; formação esportiva – fundamentação e aprendizagem da prática; excelência esportiva – especialização e aperfeiçoamento; excelência esportiva – alto rendimento; e esporte para a vida toda e readaptação. O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, define o Edital 06 como marco significativo para o Paraná e enfatiza seu impacto positivo para atletas e entidades do setor. “Essa alocação de recursos fortalece o compromisso do Governo do Estado com o esporte e com o paradesporto, impulsionando atletas paranaenses a alcançarem objetivos em grandes competições e consolidando o Paraná como uma referência nacional”, destaca. Ele acrescenta que, com os incentivos fiscais, o Estado consegue destinar recursos para clubes, projetos esportivos e diretamente aos atletas. “A estratégia é investir no esporte desde a base, oferecendo incentivo, formação, gestão, materiais e locais adequados, para que o Paraná se destaque ainda mais no próximo ciclo olímpico (Los Angeles 2028)”, disse, lembrando que a edição de 2024 do Proesporte apoiou 20 atletas e técnicos que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. “O Edital 05 trouxe resultados expressivos de atletas beneficiados pelo programa nas Olimpíadas e Paralimpíadas Paris 2024. Nossos editais beneficiam os atletas e equipes em formação esportiva, o que possibilitará que o Estado do Paraná seja um grande celeiro de revelações para a próxima edição dos jogos”, afirma o coordenador do programa, Otávio Vinícius Valente Taguchi. HISTÓRICO – O Governo do Paraná destinou o montante de R$ 2 milhões para o primeiro edital do programa, em 2018; R$ 8 milhões para o segundo, em 2019; R$ 9 milhões para o terceiro, em 2020; e R$ 9 milhões para o quarto edital, em 2022 – o edital de 2022 teve uma segunda chamada publicada, acrescentando mais R$ 5 milhões para apoiar projetos esportivos.