quarta-feira, abril 15, 2026
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Novas máquinas agrícolas revolucionam atendimento aos produtores no Centro-Oeste
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Novas máquinas agrícolas revolucionam atendimento aos produtores no Centro-Oeste

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A frota de máquinas agrícolas de linha amarela das prefeituras do Centro-Oeste do Paraná está sendo renovada em ritmo acelerado. Nas 25 cidades da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), 43% dos equipamentos previstos já foram entregues, incluindo os maquinários que fizeram parte das agendas oficiais desta sexta-feira (20) em Campo Mourão, Altamira do Paraná e Roncador.

Cada município, independentemente do porte, pode acessar valores que giram em torno de R$ 3,7 milhões para escolher os equipamentos mais adequados à sua realidade local, como motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, caminhões basculantes e rolos compactadores. Os recursos são repassados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

Novas máquinas agrícolas revolucionam atendimento aos produtores no Centro-Oeste

Roncador recebeu dois caminhões, uma pá carregadeira, duas retroescavadeiras e um rolo compactador. Campo Mourão conquistou quatro caminhões, duas retroescavadeiras e uma motoniveladora e Altamira do Paraná agora tem uma frota com um caminhão, uma pá carregadeira, duas retroescavadeiras, um rolo compactador e uma escavadeira.

“Todos os prefeitos já compraram as suas máquinas. Não ficou nenhum município para trás. Lá em Iretama, as máquinas estão trabalhando já faz 3 ou 4 meses. Em alguns municípios, as máquinas ainda estão chegando. O Brasil inteiro está fabricando máquinas para o Paraná e não vence entregar. É a maior compra de máquinas agrícolas da história do Brasil”, disse o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, esteve presente nos eventos e celebrou a cooperação feita entre Estado e municípios. “É a maior parceria da história do Governo com os municípios. É bastante recurso nas mais diferentes áreas para melhorar a vida das pessoas. E isso naturalmente passa por dotar a cidade com maquinário para trabalhar na infraestrutura”, comemorou.

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, projetou a continuidade no atendimento à área rural. “As máquinas agrícolas estão começando a chegar. Vai revolucionar o atendimento que temos na área rural. Já fazemos um extraordinário trabalho, e agora vamos poder continuar manter esse trabalho para a área rural, que é a capital do agronegócio aqui”, explicou.

A prefeita de Roncador, Marília Gonçalves, destacou o planejamento feito pelo Governo do Estado para que as políticas públicas estaduais atendam os municípios com efetividade.

“O município, sozinho, não tem a condição de comprar equipamentos nesse valor. Vamos deixar claro, tanto os equipamentos quanto os asfaltos tem custo zero para os municípios. As máquinas vão ajudar na conservação e manutenção das nossas estradas, que são mais de mil quilômetros em Roncador”, destacou.

“O equipamento, sem dúvida nenhuma, foi uma genialidade pela forma com que ele chegou pra nós. É muito difícil distribuir para 399 municípios, e o Estado foi muito criativo para que possibilitar que o prefeito escolha qual equipamento que lhe convém e fazer a sua própria licitação”, complementou.

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