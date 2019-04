Abril 2019

Evento será realizado a partir de quarta-feira (24) e até sexta-feira (26), no Salão Paroquial. Primeiro dia será exclusivo para ofertar carteira de identidade e CPF a menores de idade, de 2 a 17 anos, e carteira de trabalho para adolescentes de 14 a 17 anos. Leia a materia completa

Premiação visa divulgar e valorizar as ações de pesquisa, extensão e inovação de pesquisadores, estudantes de graduação, inventores independentes e de jornalismo científico no Estado. O prêmio em dinheiro varia de R$ 10 mil a R$ 34 mil de acordo com a categoria. Leia a materia completa