Moro despenca nas pesquisas e perde mais de 20 pontos

A mais recente rodada de levantamentos do Paraná Pesquisas evidencia que o cenário eleitoral para o Governo do Estado segue muito aberto. Em janeiro de 2026, o senador Sérgio Moro atingia seu ápice nas simulações, chegando a 61,5% das intenções de voto em um dos cenários testados. Apenas dois meses depois, em março, o mesmo instituto registra uma oscilação significativa para baixo: Moro passa a variar entre 40,1% e 47%.

Na prática, trata-se de uma queda de até 21,4 pontos percentuais em um intervalo extremamente curto, o que indica não apenas perda de fôlego, mas também instabilidade na consolidação de sua base eleitoral. Mais do que isso, os dados sugerem que Moro pode ter atingido um teto de votação de forma precoce na disputa.

O movimento coincide com episódios políticos que fragilizaram sua articulação no Estado. A filiação de Moro ao Partido Liberal desencadeou uma reação em cadeia dentro da legenda no Paraná, resultando na debandada de prefeitos e lideranças locais. O episódio mais emblemático foi o desligamento do então presidente estadual do partido, o deputado federal Fernando Giacobo, sinalizando fissuras internas.

A debandada evidencia dificuldades de Moro em construir alianças e manter coesão partidária — elemento central em disputas majoritárias. Sem capilaridade municipal e apoio orgânico de lideranças locais, campanhas tendem a perder competitividade.

Além disso, o cenário ainda está incompleto. A disputa ganhará novos contornos com a definição do candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior, que tem registrado índices recordes de aprovação, na casa dos 88%. A entrada de um nome respaldado por uma gestão bem avaliada, como Guto Silva, Alexandre Curi ou Rafael Greca, vai reconfigurar definitivamente o equilíbrio eleitoral do Paraná.

A primeira pesquisa está registrada no TSE com o número PR-08451/2026. A segunda com o número PR-06254/2026.