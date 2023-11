Alvorada do Sul investe na construção de barracões para geração de emprego

O município de Alvorada do Sul tem investido pesado na geração de emprego. Para tanto, vários barracões estão sendo construídos e alguns em fase final de construção. Um deles está sendo construído no Parque Industrial Antenor Gasparelli e possui cerca de 800 m2. O investimento é da ordem de R$ 650 mil, com recursos do Governo do Estado, viabilizado através da Deputada Luísa Canziani, além da contrapartida de R$ 250 mil da Prefeitura Municipal.

A Prefeitura de Alvorada do Sul também está reconstruindo outros dois barracões que foram destruídos pelo vendaval no ano passado, utilizando recursos da Defesa Civil, na ordem de R$ 3,3 milhões aproximadamente. Esses barracões estão sendo reconstruídos no mesmo local onde sofreram o sinistro.

Também em fase de finalização, outro barracão industrial está sendo construído na Alameda Jhon Maicon Tanajura, no Parque Industrial e mais dois no Parque de Serviços Santa Rosa, com aproximadamente 450 m2, também para geração de emprego e renda. Os investimentos, na ordem de R$ 500 mil, foram viabilizados através do Governo Federal, que entrou com recursos de R$ 23.500,00, pelo antigo MDIC, através do Deputado Estadual João Arruda. O restante é a contrapartida do município.Segundo o prefeito Marcos Voltarelli (Pinduca), “uma de nossas propostas de campanha era a geração de emprego. Para atrair novas indústrias e gerar emprego é preciso o apoio da Prefeitura Municipal. Para isso, estamos construindo vários barracões de emprego, que serão utilizados em regime de comodato, até que as empresas tenham condições de construir seus próprios barracões. É uma espécie de incubadora de empresas, uma ajuda para alavancar as empresas, visando a geração de empregos”, explicou.

Em nossa próxima edição, vamos divulgar, em primeira mão, uma empresa que deixou uma cidade da região para se instalar em Alvorada do Sul.