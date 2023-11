Câmara não responde questionário e fica em último

A Câmara de Vereadores de Sertanópolis, através de seu presidente, Anderson Reis Rodrigues, deixou de responder um questionário enviado pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a repercussão foi muito negativa.

O Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) de 2023, é elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e avalia os portais do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa e mais 768 portais municipais, 386 prefeituras e 382 câmaras de vereadores.

Dos 399 municípios do Paraná, apenas 15 câmaras municipais deixaram de apresentar o questionário que avalia o Índice de Transparência da Administração Pública. A Câmara de Sertanópolis é uma delas.

O ITP serve para medir a transparência da administração. Ou seja, quanto menor a nota, é sinal que o município não possui uma transparência adequada. Pior é quando, nem ao menos responde o questionário. Trata-se de um absurdo imperdoável e algumas posições devem ser tomadas. A primeira é acionar o Ministério Público Estadual para que o Presidente da Câmara, Anderson Reis Rodrigues responda os motivos que o levaram a não responder a solicitação do Tribunal de Contas. O prazo foi encerrado em 01 de outubro e, nesse meio tempo, o vereador Anderson se preocupou apenas em criticar a administração, deixando de fazer aquilo que devia: Ser transparente, mostrar as contas da câmara e não esconder nada.

Por fisiologismo, é bem provável que nenhum vereador solicite uma sanção mais dura ao presidente. Em outros municípios, esse tipo de atitude poderia levar até a cassação, uma vez que o fato é passível de sanções penais aplicáveis.

Acreditamos que, para alguém criticar outrem, o crítico deve ter conduta ilibada, mostrar transparência, não ser opaco, turvo e ambíguo. O vereador, nesses anos na Câmara Municipal, não apresentou projetos de relevância, dificultou a administração, criticando todo tipo de assunto, como se fosse pessoa das mais corretas.

Deveria calçar as sandálias da humildade, deixar de ser arrogante e prepotente e fazer aquilo que é sua função, enquanto vereador e presidente da Câmara: Mostrar transparência, apresentar documentos comprobatórios e não deixar de responder uma importante solicitação do Tribunal de Contas.

