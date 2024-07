Governo libera R$ 25 milhões para construir espaços de assistência social em 21 cidades

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), confirmou nesta terça-feira (02) o repasse de recursos para a construção de 17 Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e quatro Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) em 21 municípios. Os novos espaços recebem investimento de R$ 25 milhões do Governo do Estado, por meio da Sedef e do Conselho Estadual de Assistência Social, e têm como objetivo garantir o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

Nos Cras são ofertadas ações de prevenção a situações de risco, como a busca de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já os Creas oferecem apoio especializado para indivíduos e famílias que vivenciam violações de direitos. Os municípios recebem os recursos e ficam responsável pelas obras de construção.

As 21 novas unidades assistenciais serão construídas em Reserva, Cambará, Jundiaí do Sul, Mauá da Serra, Grandes Rios, Marilândia do Sul, Altamira do Paraná, Assaí, Itaperuçu, Pitanga, Guaratuba, Doutor Ulysses, Castro, Santa Tereza do Oeste, Porecatu, Primeiro de Maio, Imbituva, Bandeirantes, Leópolis, Santa Amélia e Esperança Nova.

Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, já possui um Cras em construção desde 2023 e com o repasse de recursos passará a contar com um Creas. Para a secretária municipal da Assistência Social, Rubiene Costa, os equipamentos atendem a uma parcela significativa de Itaperuçu.

“Atendemos no Cras 6.915 pessoas que estão dentro do CADÚnico e, dessas, mais de mil em situação de extrema vulnerabilidade. Não conseguimos imaginar nosso município sem um Cras, porque essas pessoas não teriam onde ser atendidas”, diz Rubiene. As 21 cidades foram selecionadas a partir de indicadores sociais e com a prioridade estabelecida pela deliberação 12/2024, do Conselho Estadual de Assistência Social do Paraná (Seas/PR). Foram avaliados critérios como percentual do total da população do município inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal. Outro fator importante considerado no estudo foi que a classificação se realizou a partir do porte populacional de cada município, sendo este um critério fundamentado no princípio equidade.

NÚMEROS – Com esses 21 novos Cras e Creas, o Governo do Paraná chega a 37 espaços viabilizados em menos de um ano. Em 2023, foram anunciadas outras 16 unidades, no valor total de R$ 19,2 milhões, cada com 206 metros cada, dentro do projeto padrão da Secretaria estadual das Cidades. Atualmente, o Paraná possui 580 Cras, presentes em todos os 399 municípios, e 195 Creas em 174 municípios.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no evento Luiz Claudio Romanelli, além de prefeitos, prefeitas, secretárias e secretários de assistência social dos 21 municípios.