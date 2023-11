Ratinho Júnior valoriza veículos locais

O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve em Foz do Iguaçu no último dia 20 de novembro para participar do Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação.

Ele exaltou a importância da livre atuação dos veículos de comunicação e defendeu o bom relacionamento entre o poder público e a imprensa, com a valorização dos produtores locais de conteúdo. Segundo ele, “a imprensa ajuda a divulgar informações corretas e com transparência ao cidadão. Temos muitas informações falsas nas redes sociais. O combate à fake News passa pelo fortalecimento da imprensa, em especial dos veículos locais”, acrescentou Ratinho Júnior.

O Governo do Estado tem valorizado os veículos de todos os portes, com um contato direto por meio da Secretaria de Comunicação. “Ao longo dos tempos, a Secretaria de Comunicação ficava presa aos maiores veículos de rádio, TV e aos grandes jornais e não tinha uma relação com a mídia local, que tem uma relevância muito grande para a população, por falar sobre a realidade das cidades. Uma das metas de nosso governo é essa valorização da imprensa local e temos conseguido avançar bastante nisso, pautando a defesa dos aspectos positivos do Paraná. Isso se reflete na atração de novos investimentos privados e no aumento do fluxo de turistas”, ressaltou.

O Secretário de Comunicação do Paraná, Cleber Mata destacou a devida transparência que deve ser efetuada pelos governos estaduais. “Temos uma oportunidade única de discutirmos entre os estados as melhores formas de um governo se comunicar bem, ser transparente e de prestar contas à população”, afirmou.

O Jornal da Cidade é filiado à Adjori – Associação dos Jornais e Portais do Interior do Paraná. O jornalista Getulio Soares, diretor do jornal, faz parte da atual diretoria da Associação e tem uma opinião muito clara a respeito. Segundo Soares, “nossa pauta é positivista. Deixamos o mundo cão para veículos e programas que trabalham dessa forma. Nada contra, mas preferimos mostrar o progresso, as coisas boas dos municípios. É óbvio que, aqui ou ali, uma ou outra coisa pode desagradar alguém, a oposição. Mas seguimos firmes, a 50 anos trabalhando com comunicação, em agências de propaganda, TVs, jornais e a 23 anos, com nosso jornal.

Hoje chegamos a 12 municípios do Norte do Paraná e, além do jornal impresso, também comunicamos através de nosso site, página no Facebook e Instagram. Vamos em frente. Já tentaram nos calar, mas continuamos firmes”, avisou.

