Rancho Alegre mais clara

Está sendo concluído o maior investimento em iluminação pública da história de Rancho Alegre. As antigas lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio, estão sendo substituídas por modernas lâmpadas do tipo LED, mais eficientes, econômicas e duráveis.

Várias ruas já foram concluídas e os moradores comemoram a melhoria. Além das lâmpadas, também estão sendo substituídos os braços, suportes, cabos, conexões e demais acessórios para deixar a cidade mais moderna e melhor iluminada.

O Prefeito Fernando e o vice, Flavinho comemoraram a melhoria, através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo Estadual.

Todos os bairros serão contemplados. Se ainda não chegou à sua rua, aguarde um pouquinho mais, pois logo as modernas lâmpadas de led farão parte de suas noites mais claras.