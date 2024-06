O ex-vereador Uines dos Santos vem recebendo o apoio de vários deputados estaduais e federais, autoridades de Jataizinho e pessoas da comunidade. Desta vez foi a vez do Deputado Estadual Denian Couto (Podemos) prestar sua solidariedade ao pré-candidato a prefeito em Jataizinho.

Os planos de Uines são ambiciosos. Ele pretende proceder uma completa reviravolta na antiga política da cidade, renovando a forma de governar. Conhecido pelo seu envolvimento com a população mais necessitada, Uines foi o mais votado na última eleição para deputado estadual, por Jataizinho. Além do Podemos, terá apoio do PRD (Partido da Renovação Democrática – fusão do PTB e Patriotas) e do Novo.