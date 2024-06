2ª Expo Alvorada repete o sucesso

Entre os dias 23 e 26 de maio, aconteceu em Alvorada do Sul, a 2ª edição da Expo Alvorada. O evento confirmou o sucesso obtido na primeira edição e se consolidou como a maior festa de rodeio da região. A Expo Alvorada foi realizada no Centro de Eventos Bruno Gustavo de Lemos Bazoni, ao lado da Lagoa dos Patos.

Foram quatro noites com shows de nível nacional, que levaram um público recorde ao local, estimado em 50 mil pessoas nos quatro dias de festa. Novamente, a entrada, embora não fosse obrigatório, era um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. A arrecadação dos produtos será destinada à entidades filantrópicas do município de Alvorada do Sul, como os Vicentinos, a Casa do Pão, Asilo Sagrada Família e a Cooperativa da Coleta Seletiva.

Os shows, mais uma vez, tiveram aprovação total de quem compareceu. No palco, duplas como Zé Neto e Cristino, César Menotti e Fabiano, João Bosco e Vinícius e as irmãs sensação do Sertanejo Universitário, Maiara e Maraisa, que cantaram seus maiores sucessos.

O rodeio teve etapas da Liga Nacional de Rodeio, com montarias em touros e o Circuito Safra Nova, com montarias em cavalos. O campeão em touro representará Alvorada do Sul no rodeio de Barretos, em no final de 2024. A premiação da 2ª Expo Alvorada deverá ultrapassar R$ 60 mil.

Considerada a melhor etapa de rodeio do Paraná, atrás apenas do tradicional circuito de Colorado, a ExpoAlvorada se consolida, em definitivo, como um dos três maiores eventos do gênero no Estado.

Mais de 20 expositores de diversas atividades prestigiaram o evento, de diversas atividades empresariais, entre eles, revendedores de carros e camionetes, implementos agrícolas, barcos, roupas e calçados. Cerca de 80 empresas patrocinaram o evento, gerando renda e divulgação para todos. A Praça de Alimentação, com cerca de 2.000 m2 de área coberta, teve várias opções de alimentos, bebidas e guloseimas.

Cerca de 100 camarotes da área vip foram comercializados, gerando 1.500 pulseiras para acesso aos camarotes, nas quatro noites. A segurança foi reforçada e contou com a presença de forte efetivo da Polícia Militar, Batalhão de Choque e Rotam. Mais de 70 agentes, além de uma Delegacia Móvel da Polícia Civil, um batalhão de bombeiros e cerca de 60 seguranças particulares deram tranquilidade às famílias que compareceram.

Organizado pela Top3 Produções, especializada nesse tipo de evento, não ocorreram nenhum fato envolvendo a infraestrutura montada, nem problemas de ordem técnica, logística ou de equipamentos. O estacionamento foi revertido para a Apae de Alvorada do Sul. Confiram alguns dos principais lances da 2ª ExpoAlvorada 2024.

O Prefeito Marcos Voltarelli (Pinduca) e o Deputado Alexandre Curi falaram sobre a importância do evento. Várias entidades foram beneficiadas.