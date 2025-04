Sicredi Dexis conclui ciclo de assembleias no Norte do PR com foco em resultados e proximidade com associados

Assembleia da agência Espaço Dexis foi conduzida pelo presidente da cooperativa de crédito, Wellington Ferreira, a um público atento de associados A cooperativa de crédito Sicredi Dexis encerrou na última sexta-feira (21/03), em Londrina, o ciclo de assembleias de prestação de contas em sua Regional Norte do Paraná, que abrange 22 agências em 14 municípios. A assembleia da agência Espaço Dexis, localizada na Avenida Ayrton Senna, foi conduzida pelo presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, que apresentou os resultados de 2024 a um público atento de associados. As assembleias reforçam o modelo de gestão da Sicredi Dexis, que valoriza o protagonismo dos mais de 240 mil associados. Por meio desses encontros, os participantes acompanham a evolução de indicadores como o volume de negócios – que atingiu R$ 15,5 bilhões – e de patrimônio líquido, que chega a R$ 1,3 bilhão. Um dos destaques é a previsão de retorno de R$ 77,2 milhões aos cooperados, por meio da remuneração de juros ao capital (R$ 70,37 milhões) e conforme a movimentação por meio de aplicações, depósitos à vista e operações de crédito (R$ 6,89 milhões). Mais perto dos associados A empresária Denise Gentil acompanhou a assembleia da agência Espaço Dexis e frisa que considera muito importante a clareza com que as informações são transmitidas aos associados. “Fazer parte de uma cooperativa é essencial para quem acredita no associativismo e que estar de mãos dadas com outras pessoas nos leva mais adiante”, analisa. Também empresário, o associado Mauro Gomes classifica a assembleia como muito didática e avalia que a cooperativa mostra solidez e consistência nos dados apresentados. “Nossa empresa é muito grata por fazer parte desse núcleo, temos grande apoio da Sicredi Dexis em todos os sentidos”, afirma.

O gerente regional da cooperativa, Felipe Pradella, pontua que é uma grande satisfação completar o ciclo de assembleias no Paraná e que esse período é um dos momentos mais importantes do ano para a Sicredi Dexis.

“Nas assembleias, os associados têm oportunidade de se aproximar ainda mais, entender o que está acontecendo e participar das decisões que vão impactar no futuro da cooperativa. Nós estamos aqui não apenas prestando contas, mas também nos aproximando, mostrando que nosso modelo de negócios e que nossa forma de atuação impacta não somente o associado, mas também as comunidades onde estamos presentes”, afirma.